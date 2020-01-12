學測國文／選擇題僅三成來自課本 國寫「外觀」也重要

學測1月17日、18日登場。學測國文科部分，補教國文老師楊墨說，國文科選擇題約三分之一和課本有關，包括形音義、國學常識等，是決勝關鍵。寫作測驗如想拿高分，「外觀」和「內觀」都要兼具，且「詞能達意」比「詞藻華麗」更重要。閱卷者看重學生自出胸臆的個人見解，考生若看不懂某句名言金句，千萬別引用。

楊墨說，國文寫作的外觀美感也是拿分重點，包括字漂不漂亮、整不整齊。建議寫作時筆畫不要重疊，也不要碰到格線，也盡量避免塗改和錯別字。

內觀也同等重要，尤其是文章的文氣和結構。楊墨說，多數人以為文章分成四段就叫起承轉合，但是起承轉合是功能，而非分段方式。「起」首重主旨明確，「承」舉證說明，而最關鍵的環節是「轉」，考生要針對主旨，提出個人想法和見解，並在最後的「合」綜合回應前述。

楊墨說，適度舉例能讓文章增色，但建議言簡意賅即可，不要花太大篇幅描述單一例子。舉例的重點是呼應你的文章主旨，說明你設定的主旨真如你所說。

而在作文題目方面，楊墨說，現在寫作測驗包括知性、感性題，都離不開人性。知性題目可能在題幹列出圖表，目的是要考生讀出資訊用文字呈現，千萬不要憑空揣測。

楊墨說，兩類型的題目都包含兩子題，第一個子題類似簡答題，答題須精準，少陳述題幹內容。知性題應提出主題對人類社會產生的優點、缺點，並要提出見解，說明如何去適應、調整。感性題要讓閱卷老師能感同身受，舖陳要簡潔，重點在自己感受的表達，引出向上、向善的啟發。

至於選擇題部分，楊墨表示，新課綱強調跨領域，科普題等多元化題材進到學測國文試卷的題數增加。但別看到科學就嚇壞，考題的重點都不是考科學，和解題有關的科學知識都會清楚載明，考的只是閱讀能力的強弱，以及解題的技巧。

楊墨也說，國文考題邁向素養化，也就是非常重視閱讀能力，將近三分之二的題目側重閱讀測驗和長題幹，看起來與課本內容無關，目的是要考驗學生的應用和判讀能力。例如顧炎武的廉恥用了平提側注法，考試可能會出相關文章，看考生能否能夠判斷、賞析其寫作筆法。

與課本無關常讓考生不安，不過楊墨說，出題老師會考量考生的程度來出題，不會超出一個高三學生該有的水平。所以考生要持有「沒有版本，只有根本」的心態，熟讀課本的東西，包括主旨、作者重要典故、擅長的文學、專注的內容和特色，再注意文法、修辭、及賞析，然後多寫題目，以此為考前復習。

楊墨表示，剩下的三分之一屬於實戰性題目，包括必選30篇文言文、和各家版本都有選入的文章，反而是決勝關鍵。主要題型包括形音義和國學常識。形、音部分，衝刺時不要看著課本或筆記背誦，建議多看曾經出過的考古題，因為考的往往是常用而容易錯的；義的部分注重同字異義的比較。

國學常識方面，楊墨說，一篇課文的主旨、作者的特色及文風、文章中運用的修辭、文法和語法，都是需要留意的內容。高中所教的文言文中，作者運用的典故也常入題。比如司馬光的訓儉示康、文天祥的正氣歌，雖非30篇必選文言文，其中有很多典故，也常考出來，建議同學翻一翻。

楊墨說，學測國文雖只考到第五冊，但各家版本都沒依照部定內容去編，等於是六冊全考。過去較常考唐、宋主流學者，九流十家也以孔子、孟子為主，但近年道、名、法、墨、縱橫各家也很常考出，不過不會考太深，只考基本的學說和代表人物。