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109學測生物科 三大時事題大預測…有看有保庇

2020-01-10 13:35聯合新聞網 力宇教育／李鴻生物

2019年中，亞馬遜熱帶雨林大火及澳洲大火，臺灣的環境污染以及動物保育方面議題需...
2019年中，亞馬遜熱帶雨林大火及澳洲大火，臺灣的環境污染以及動物保育方面議題需要多留意。 路透社
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(1) 歷年常考觀念

根據近五年的學測歷屆試題，生物科的出題量在各章節相當平均。常考重點包含細胞的生理及能量轉換；植物的構造與生理(向性、光週期)；動物須留意防禦以及生殖、內分泌；遺傳常考族譜(ABO血型及性聯遺傳)；分子生物學原理與生活應用；演化須留意演化機制；生態概念常與生活相關，例如：環境汙染及動物保育。考生們務必釐清各觀念，如名詞定義、跨章節間的關聯以及圖表、實驗類型題目的判讀。

(2)哪些時事可能入題

2019年中，亞馬遜熱帶雨林大火及澳洲大火，臺灣的環境污染以及動物保育方面議題需要多留意，例如：石虎。另外非洲豬瘟病毒以及流行性感冒病毒，以及流感疫苗的施打也是需要留意的時事重點。

重點整理

1.環境汙染

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2.非洲豬瘟

非洲豬瘟為雙股DNA病毒，僅感染豬但是致死率接近100%，目前無藥物及疫苗可應付。病毒可透過廚餘、排泄物及肉類製品傳播，病毒於冷凍豬肉製品可保存近1000日，醃製肉品也能保存近150日。

3.流行性感冒疫苗

① 疫苗原理：利用人體免疫系統的記憶性，在感染疾病之前，使自身具有抵抗力，當遇到病原體時，使疾病不會發生。

② 流感疫苗所包含之病毒株僅包含目前最可能流行之病毒型別，加上病毒易突變特性，故於接種流感疫苗後，仍有可能感染其他型別流感。

(3) 應考注意事項

配合108課綱上路，學測考題方向會慢慢改變，以去年為例，生物科考題所考的知識內容僅中等偏難，但試題設計卻讓學生無法輕鬆解答。學測試題與過往不同處，在於無法藉由單一知識點作答，也就是傳統記憶性的考題越來越少，甚至需要綜合各章節內容，才能找出解答。

另外在題型設計上，大量的閱讀資訊，課程觀念相關的實驗設計，以及各種圖表類型題目，都增加了考試的難度，因此各章節內容的觀念必須要非常清楚，跨章節之間有相關聯的知識，也必須要有所了解，並且留意與日常生活間的關係，才能夠在短時間內，將題目一一征服。

【本文由《力宇教育／李鴻生物》提供，未經同意禁止轉載。】

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