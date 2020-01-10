109學測物理科 考前一周快速掌握時事、檢視常考觀念會了沒
‧相關時事
1. 2018諾貝爾物理獎：雷射
課程：基礎物理(一) 第8章量子現象
觀念：光量子論、穩定態、量子躍遷、光譜
2. 2019諾貝爾物理獎：宇宙學
課程：基礎物理(一) 第9章宇宙學簡介
觀念：紅移與藍移、大霹靂、宇宙微波背景輻射
3.福衛七號發射升空：衛星相關考題
4. 2018年11月SI基本量重新定義：
SI制與單位換算，例如普朗克常數與公斤的關係
‧歷年常考觀念
分析近年學測試題，高一基礎物理(一)與高二基礎物理(二)A各章節出題分布大致平均，但基物(一)以《電與磁》、《波與光》尤為重要，基物(二)A搶分則以《牛頓運動定律》、《功與能》為重。
‧命題型式
近五年命題重視(1)圖表、(2)生活化、(3)閱讀理解能力。
例如108學測第54、55、5 6題組題：水庫水力發電，即是此類題目。
考前最後衝刺與應考心態
1.高一基礎物理(一)：
注意重要觀念的來龍去脈(例如原子結構如何由道耳吞、湯木生、拉塞福
到波耳、蓋爾曼逐步建立)，以及各種物理現象(例如繞射明顯的條件)。
2.高二基礎物理(二)A：
各種運動要能想像如何動，熟悉各種力的大小與方向、能量與動量適用的
情境、基本公式及定理能活用。
3.學測自然科物理原創題多、閱讀理解文字多、圖表多，背題型套公式在學
測中無法披荊斬棘，遇到猶豫不決的選項，請依常理判斷。
祝各位考生好運！
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