109學測物理科 考前一周快速掌握時事、檢視常考觀念會了沒

分析近年學測試題，高一基礎物理(一)與高二基礎物理(二)A各章節出題分布大致平均。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

‧相關時事

1. 2018諾貝爾物理獎：雷射

課程：基礎物理(一) 第8章量子現象

觀念：光量子論、穩定態、量子躍遷、光譜

2. 2019諾貝爾物理獎：宇宙學

課程：基礎物理(一) 第9章宇宙學簡介

觀念：紅移與藍移、大霹靂、宇宙微波背景輻射

3.福衛七號發射升空：衛星相關考題

4. 2018年11月SI基本量重新定義：

SI制與單位換算，例如普朗克常數與公斤的關係

‧歷年常考觀念

分析近年學測試題，高一基礎物理(一)與高二基礎物理(二)A各章節出題分布大致平均，但基物(一)以《電與磁》、《波與光》尤為重要，基物(二)A搶分則以《牛頓運動定律》、《功與能》為重。

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‧命題型式

近五年命題重視(1)圖表、(2)生活化、(3)閱讀理解能力。

例如108學測第54、55、5 6題組題：水庫水力發電，即是此類題目。

考前最後衝刺與應考心態

1.高一基礎物理(一)：

注意重要觀念的來龍去脈(例如原子結構如何由道耳吞、湯木生、拉塞福

到波耳、蓋爾曼逐步建立)，以及各種物理現象(例如繞射明顯的條件)。

2.高二基礎物理(二)A：

各種運動要能想像如何動，熟悉各種力的大小與方向、能量與動量適用的

情境、基本公式及定理能活用。

3.學測自然科物理原創題多、閱讀理解文字多、圖表多，背題型套公式在學

測中無法披荊斬棘，遇到猶豫不決的選項，請依常理判斷。

祝各位考生好運！

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