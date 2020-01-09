快速掌握學測國寫！ 時間控制、知性情意題型練習很重要

第13屆聯合盃全國作文大賽總決賽北區考場湧入1055人、到考率83.5%。記者張曼蘋／攝影 分享 facebook

從107年國寫獨立施測開始，施測目標就期待學生能養成閱讀的習慣，將個人所見所感進行有邏輯、有意識地書寫。考生已有兩年學測國寫測驗的試題，可以進行題型練習與寫作模擬，找到好方法，刻意練習，必能下筆有神。

若從大考中心公布的國寫參考試卷與測驗目標來看：知性以分析、論理為主；情意以品味、鑑賞為要，展現考生分析論理的知性觀點及生活體驗、寫作鑑賞、情意抒懷。國寫的命題特色為注重人文與科學、理性與感性、傳統與現代的結合，因此題型與取材都有所限縮，無論知性題或情意題，考生必須詳閱文本與題幹，快速進行訊息的擷取與判讀，扣合主旨的理解與探究，進行論點的分析與說明，展現議題的批判思辨力。

同時，考生可根據自身環境，情意價值，進行文本寫作技巧的鑒賞評價、綜合應用，無論是許樹探究類、圖表類和文學類等文章內容全面入題。因此，筆者將針對大考中心近期所公布的國寫研究試題用卷加以說明考前須注意的重點：

一、知己知彼，百戰百勝

(一)時間控制很重要：

國寫時間只有90分鐘，每題都有格式要求、篇幅限制。因此，每個階段都要精準掌握，避免未能成文的遺憾。

1.建議知性題讀題、判讀的時間在5分鐘，短題作答時間也在5分鐘。長文大綱擬定3分鐘，25分鐘進行長文寫作。總檢查時間為2分鐘。

2.建議情意題讀題、判讀的時間在5分鐘，短題作答時間也在10分鐘。長文大綱擬定在3分鐘，30分鐘進行長文寫作。總檢查時間為2分鐘。

(二)題型練習很重要：

題型取材多元跨領域，涵蓋人文、社會、自然、科技等不同學科，考點包括品閱讀與理解、文學寫作手法、圖文解讀、主題作品比較，素材結合生活化、兼容19大議題。知性題務求文真，書寫內容與題目所指須扣合，內容明確，不做個人情感抒發，多以理解、歸納、分析、判斷為主。情意題則以生活經驗、內在感悟，輔以寫作技巧(修辭)進行不同寫作文本的創作。兩者不脫掌握題旨，解讀正確、論述清晰、闡釋得宜、文字優美、敘寫流暢等共同寫作指標。

綜整108年大學入學考試中心學科能力測驗參考試卷整理類型分類，對應文本分析，給與考生相關題型的寫作建議如下：

類型 題型 題型分析 寫作重點 知性題

評鑑：

統整判斷力

一：

思辨科技時代被遺忘權(含定義、立場)

形式：

連續文本

單篇長文

觀點分析

內容：

貼近生活經驗

切合社會脈動

關鍵：

分析理解

多元思考 (1)主旨

省思被遺忘權與網路資安的個人立場

(2)作法：表達立場(正反觀點擇一)

根據實例論述立場，說明觀點的重要，反駁他者立場進行觀點思辨。

二：

解讀漫畫傳達訊息，自訂題目(含寓意、看法)

形式：

非連續文本

漫畫

內容：

貼近生活經驗

統整判讀圖表

關鍵：

下好標題

觀點分析

(1)主旨：推論寓意加以反思及評論。

(2)作法：從合作的觀點闡析，損人不利己的事例，進行人生觀察的反思與評論。

三：反思3C時代低頭滑手機的問題 (含歸納、對策) 形式：

連續文本

單篇長文

內容：

貼近生活經驗

切合社會脈動

關鍵：

歸納分析

經驗闡述

(1)主旨：從低頭與被低頭闡述個人經驗與對策

(2)作法：從專家研究歸納三點低頭壞處，進而反思手機使用與人際關係上的互動，進行對策論析。

四：思辨全球鄰避效應的公共議題(含看法、論述) 形式：

連續文本

單篇長文

內容：

貼近生活經驗

切合社會脈動

關鍵：

個人觀點

分析立場

(1)主旨：探討鄰避效應產生的原因與社會發展的公平性

(2)作法：從鄰避設施的機能與利益以及風險與負面作用論述社會發展的公平性議題的論析。

情意題

評鑑：

感受抒發力 一：從李唐炙艾圖物編寫故事(含角色、對白、情節)

形式：

非連續文本

圖像文本

內容：

融會傳統現代統整判讀圖表

關鍵：看圖寫作

(1)主旨：運用題幹材料寫作一則角色、對白、情節兼具的故事。

(2)作法：從圖作內容古代農村郎中治病，開展故事素材的觀察--人物姿態、情境細節，再發揮想像力、敘事力進行故事寫作

二：以琦君金盒子為題，敘寫睹物思情的寫作手法 形式：

連續文本

單篇長文

內容：

融會傳統現代

貼近生活經驗

關鍵：仿作練習

(1)主旨：運用閱讀理解策略與意象寫作技巧進行書寫。

(2)作法：理解文章內容，學習取材構思的方向，利用睹物思情的書寫技巧，連結個人經驗，敘寫物象背後的意涵與情意。

三：

從兩則文本皆論及「籠中鳥」與「飛翔」的概念，談親子關係的觀察與省思

形式：

連續文本

主題對讀

內容：

貼近生活經驗

切合社會脈動

關鍵：材料寫作

(1)主旨：書寫成長過程，觀察到因受限與困縛的抉擇，抒發感悟。(2)作法：引用短文園丁集與長文致母親讓青少年表述內心對「籠中鳥」與「飛翔」兩者象徵的實質感受。

四：引佛羅斯特與王安石闡述「走自己的路」之內涵與省思 形式：

連續文本

主題對讀

內容：

貼近生活經驗

切合社會脈動

關鍵：材料寫作

(1)主旨：透過〈未行之路〉及〈遊褒禪山記〉主題素材，對作品解讀與延伸思考。

(2)作法：詳盡描述自身的選擇經驗，從生活觀察進行人生哲理的抒發感悟。



(三)掌握策略很重要：

國寫題型強調的是寫作的五力全開——跳脫舊觀點的思考力，詮釋細微物的觀察力，開展新視域的創造力，運用跨素材的統整力，掌握多問題的思辨力。

1.知性題：

從上表四個知性題型來進行綜整，我們用五個簡單步驟來因應：

步驟 重點 作法 STEP1：讀文本 歸納資料，分項條列

(上位概念)



個別文字、圖表、漫畫等加以整理，進行分類



STEP2：判觀點



解讀概念，列出特徵

理解材料，說明要義，比較特徵，做出立場

STEP3：提方法

分析事理，做出對策

每個觀點有主題句＋論說＋例子/數據＋小結

STEP4：進駁論

解說關鍵，識別論點

具體分析解說，舉出對方觀點謬誤，凸顯立場

STEP5：做結論 歸結說明，強化立場 推求出普遍原則，得出結論

2.情意題：

從上表的四個情意題型進行綜整，我們可用人、事、時、地、物等關鍵主題。破題一個關鍵金句，造成吸睛，運用「感官占領」，讓人瞬間有感，透過「認知對比」強化自我觀點，營造戲劇情節，勾起讀者好奇，掌握「權威轉嫁」讓人真正信服。若能做到平日下標題，長文圈摘要、短文煉金句的自我訓練，輔以進行以下書寫策略，文章必能讓人怦然有感：

類型 寫作重點 人物描寫題 1.描述人物身份，分析處境與經歷，凸顯人物形象

2.善用描寫細節，從形象、語言、行動、心理著手

3.做出人物評價或論述

借事體悟題 1. 描述事件/社會現象

2. 以小見大，組織材料

3. 提出事件的感悟引起共鳴

時間感悟題

1. 描述時序的順序

2. 善用摹寫技法，感知時序變化

3. 點出人生哲理與情思

情景交融題

1. 選擇視角，曲折情節

2. 取材生活，帶入角色

3. 辨析差異，紀錄變化

借物抒情題 1. 聯繫物與情之間的關係

2. 著重辨析特徵與細部摹寫

3. 借物抒懷，建立意象美感



結語：

過去寫作是講究文美的時代，重視文藻華麗、用典精闢、曲高和寡。新世代的讀寫風潮是表達溝通力，邏輯思辨力的訓練。這與12年國教新課綱讀寫素養的精神不謀而合，書寫將邁向多元觀點、思考同理的文真時代。

每個孩子都可以是大閱寫者，只要習慣蒐集議題與創新的點子，願意誠懇地寫自己土地的故事，成為紀錄獨一無二的觀察與他人記憶鏈結的書寫者，就能透過閱寫找到自己的發聲權與存在價值，一則則看似樸實無華卻深入人心的故事，就形成讀者內在共鳴的書寫新魅力。