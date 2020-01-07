頂大都開缺！今年甄選多達5500離島、原民外加名額

為保障離島、原住民高中生的升學機會，今年大學甄選入學有1000多個系組、開出5500多個外加招生名額，包括台大法律、財金、資工、牙醫等頂尖校系都開缺給離島或原民生；台師大等9所師範、教育大學的聯合保送甄試，也招收36名離島、原民公費生。

多元入學早期常被指為「多錢入學」，對偏鄉弱勢生不利。教育部近年來除鼓勵各校申請入學特設分組，保障或優先錄取弱勢生，很多校系也在繁星推薦、申請入學釋出外加名額給原住民及離島高中生，名額越來越多。

大學甄選入學委員會統計，今年繁星推薦共1221個系組開出1965個原住民外加名額，包括包括台大財金、法律、清大資工、交大電機、光電、成大電機、光電、政大企管、傳院不分系等熱門校系。

今年大學個人申請則有1476個系組開出3272個原住民外加名額，包括台大化學、法律、護理、成大電機、資工、政大法律、傳院不分系、清大材料、化工、交大電機、光電等；另有221個系組招收268名離島生，包括台大資工、牙醫、法律、國企、財金、清大電機、成大電機、資工、牙醫、藥學、建築、政大法律、外交、資管、傳院不分系等各類組頂尖校系。

甄選委員會指出，離島、原民外加名額錄取門檻雖較低，但有嚴格設籍規定，例如離島高中生須設籍離島至少9年，且應於離島讀完國中3年、高中3年；離島生若未通過第一階段篩選，其申請校系訂有外加名額，一律取得參加二階段甄試之資格，但成績若未達錄取標準，仍可不足額錄取。

台大副教務長詹魁元指出，離島、原民生進台大後，校方會照顧他們的學業及生活，若微積分等科目跟不上，可安排高年級學生或研究生、教學助理輔導課業、有時甚至是一對一家教式輔導；弱勢生也有相關補助，包括免費用餐，但不會貼標籤，直接把錢存進學生證，到餐廳嗶卡扣款即可。

師範及教育大學聯合保送甄試今年則有台師大、高師大、彰師大、清大、東華、台南、屏東、國北教大、台北市立大學等9所大學招收離島15個、原民21個公費生，通過學測檢定後填志願分發，畢業後要綁約服務6年；原民生畢業前還應修習原住民族文化、語言及教育相關課程20學分，並通過原民語言認證中高級，且應於部落服務實習8周。