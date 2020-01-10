109學測國內時事關鍵字！總統大選、同婚、南方澳斷橋…十大熱門議題

109學測將於1月17（五）、18（六）舉行，素養教學與訓練思辨能力已融入新課綱，學習除了學科知識及技能外，也應關注與生活、時事的結合，聯合新聞網整理2019年的熱門議題，歸納出10個國內、外重大時事關鍵字，讓考生回顧、複習，事半功倍。

十大國內時事：

1.同婚專法過關

台灣2019年5月成為首個同婚合法化的亞洲國家。 聯合報系資料照片 分享 facebook

2019年5月17日，台灣根據2017大法官第748號解釋、2018公投結果設置規範同性婚姻專法，由立法院經過逐條表決三讀通過，成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。

2. 2020總統大選年

總統大選電視辯論會在公視舉行，國民黨總統候選人韓國瑜（左起）、親民黨總統候選人宋楚瑜、民進黨總統候選人蔡英文開始前一起合影。圖／台北市攝影記者聯誼會提供 分享 facebook

2020年1月11日是台灣總統及立法委員大選日，民進黨及國民黨從初選就各自捉對廝殺，最終總統、副總統候選人由三組人馬（民進黨：蔡英文、賴清德、國民黨：韓國瑜、張善政、親民黨：宋楚瑜、余湘）出線競選，除了總統大選參選人底定名單外，各黨的不分區名單更是引發相當多的話題，而選舉造勢期間，也舉辦許多候選人的辯論、政見會。

社會科補教老師蔡承峰建議考生可留意政黨分類及投票制度，例如今年選立委，有分為區域立委及不分區立委，考生要熟讀「聯立制」與「並立制」分別，前者接近「政黨比例代表制」，有利於小黨；後者有利於大黨與既有政黨。

3. 長榮航空罷工

長榮空服員罷工。聯合報系資料照片 分享 facebook

自2017年4月起，長榮及桃園空服員職業工會歷經20多次協商，在勞資關係沒有改善情況下，走上罷工一路，並從2019年6月20日下午4點全面罷工，歷經17天終落幕，此次罷工也創下台灣空運史上最大癱瘓紀錄。

工會針對日支費調高、禁搭便車條款等提出8大訴求，多日的談判及社會輿論下，勞方針對長榮勞資協談提出「新六點方案」，仍因雙方無法達成共識，致使無法簽署協議。7月6日、罷工進入第17天，在勞動部協調之下，長榮勞資雙方第三度上談判桌，歷經4個小時的閉門會議，勞資雙方已經完成簽訂團體協約，也代表為期17天罷工，終於畫下句點。

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華航機師也於2月罷工

事實上去年2月8日大年初四，桃園市機師職業工會華航分會凌晨12時02分宣布，於當天清晨6時啟動停飛罷工，台灣民航史上首次機師罷工閃電展開，持續長達7天之久，提出5大訴求，並首開直播先例，讓全台民眾同步參與勞資集體協商的過程。

4. 南方澳大橋斷裂

南方澳跨港大橋突然斷裂，還壓垮底下的漁船，海面遭漁船上的燃料油汙染。記者侯永全／攝影 分享 facebook

宜蘭南方澳大橋2019年10月1日上午9點半左右突然斷裂，傷亡人數共6人罹難、2人重傷、3人中度傷害、7人輕傷，罹難者均為受困在遭斷橋壓毀的漁船上的外籍船員。

新北市土木技師公會理事長余烈直言，從監視器畫面看，橋是從中間的橋面處先斷落，再把兩側橋墩拉垮，推測可能是鋼索焊接處風化生鏽，再加上颱風側風力高，油罐車又剛好經過，三項「巧合」加總起來，造成斷橋的原因。而目前除行政調查外，運安會、司法調查等單位也在協助調查。

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5. 台灣斷失2邦交國

圖為巴拿馬與我國斷交後，外交部大廳已不見巴拿馬國旗。 聯合報系資料照片／記者黃義書攝影 分享 facebook

2019年台灣與索羅門群島、吉里巴斯斷交，目前台灣共有15個邦交國，分別是馬紹爾群島、諾魯共和國、帛琉共和國、吐瓦魯國、史瓦濟蘭、教廷（梵諦岡）、貝里斯、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞及聖文森。

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6. 非洲豬瘟 攜肉入境最高罰百萬

2018年8月中國大陸傳出第一起非洲豬瘟感染案例，也是亞洲第一個發生豬瘟的國家，由病毒引起的高度傳染性惡性豬隻疫病，發病豬隻死亡率高達100%，疫情爆發後持續延燒不斷擴大。

非洲豬瘟雖不會傳染給人類，但會造成家豬及野豬的惡性傳染病，此外目前尚無藥物可供治療或疫苗抵禦，所有品種年齡的豬隻都難以倖免，一旦非洲豬瘟及口蹄疫肆虐，唯一解決方式只有「不停撲殺」，將嚴重傷害產業至少2千億，其他相關產業也將面臨史上最大浩劫，而疫區國家豬肉價格也飛天飆漲。

為防堵非洲豬瘟大作戰，台灣政府對此祭出重罰，未申報檢疫，違規自非洲豬瘟疫區攜帶肉製品入境，罰鍰20萬起跳，最重可罰到100萬。

非洲豬瘟疫區

非洲豬瘟疫區。 圖擷自農委會防檢局 分享 facebook

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7.秋行軍蟲害侵台

秋行軍母蟲喜歡在禾本科作物產卵，例如玉米、小麥、高梁、稻米、芋頭等，幼蟲以這些食物為生，產生較大危害，受害國玉米、甘蔗等作物減產20%～30%，更甚者毀種絕收。根據聯合國糧農組織指統計，在非洲有部分地區高達70％的農作物已經被秋行軍蟲摧毀殆盡，造成高達60億美元（約新台幣1860億元）的損失。

去年6月8日苗栗飛牛牧場通報首例開始，全台確認案例迅速「遍地開花」，但疫區縣市都暫未擴大，防檢局也在網站「秋行軍蟲專區」每天公布疫情，向民眾加強宣導。

圖／擷自農委會臉書 分享 facebook

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8. 我們與惡的距離

「我們與惡的距離」掀起各界討論。 圖／公視提供 分享 facebook

Google台灣2019年度搜尋排行榜出爐，台劇「我們與惡的距離」劇情反映台灣社會多項議題，不僅受到高度討論，也讓戲劇內容首度奪下Google快速竄升關鍵字總榜冠軍。

Google台灣總經理林雅芳表示，排行榜第一名的「我們與惡的距離」是台灣首部探討隨機殺人的社會寫實劇，取材自近年多起社會事件，也討論新聞產業困境、思覺失調症等議題，劇情深刻在全台引起熱烈話題。

9. 外送員3天2死 引爆平台勞安危機

美食外送商機崛起，外送員成新興職業。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

去年各大美食外送平台在台迅速崛起，擴大新興事業版圖，不到一、二年內，國內外送員暴增至八萬多人，但限時送達、搶單搶快的商業模式，導致車禍頻傳，甚至發生外送員三天二死的意外。

外送平台跟外送員大多屬於「承攬關係」而非雇傭關係，若發生任何事故，拿不到任何職災給付，勞動權益幾乎沒有保障，勞動部對此表示，將擬定新法保障外送員，防止「假承攬真雇傭」狀況發生。

10. 假消息、資訊戰

為扼止假新聞危害，刑事局成立「查緝假消息專責小組」，專責偵辦網路不實言論案。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

瑞典哥德堡大學教授林柏格（Staffan I. Lindberg）表示，根據一項調查，台灣是全球遭受外國政府假訊息攻擊最嚴重的國家。近來資訊戰已變成極權國家擴張的工具，林柏格表示，中國、俄羅斯還有很多獨裁國家透過發動資訊戰來散布假訊息，以達到創造兩極化、弱化民主的目的，「這是很危險的趨勢，世界上所有民主國家都要正視這個問題」。

林柏格認為如何因應假訊息的攻擊，是許多國家面臨的挑戰，包括台灣在內的民主政府，不能隨意審查網路內容、隨意關閉網站或是隨意抓人，因為要保障言論自由、個人自由等，但這樣一來，也讓民主政體面對假訊息攻擊時，相對脆弱，他建議，台灣應跟其他國家討論，學習其他國家如何對抗假訊息的經驗。媒體也需要正視假訊息的問題，發揮協助確認訊息真假的功能。