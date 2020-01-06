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滴水穿石！中共黨報非法偷渡 長期滲透美國國會

苦苓稱韓國瑜渣男 柯志恩：自己外遇有何資格罵人？

家長團體籲指考名額占五成 柯文哲也支持

2020-01-06 21:06聯合報 記者潘乃欣／即時報導

國教行動聯盟今舉行記者會，表示109學年學測重考生提高至13%，是指考名額太少等...
國教行動聯盟今舉行記者會，表示109學年學測重考生提高至13%，是指考名額太少等原因所致。圖／國教行動聯盟提供
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家長團體國教行動聯盟表示，考試分發入學是「努力比較容易看到收穫」的管道，他們今天與全國家長會長聯盟舉行記者會，指出我國學測重考生占比從99學年度的7.63%，提升到109學年度的13.48%，指考名額太少是原因，呼籲執政者提升指考名額占比至五成。此訴求獲韓國瑜柯文哲等人支持。

國教盟表示，除了指考名額太少，重考生增加的原因還包括入學後志趣不合、學測鑑別度不足，以及甄選入學的變數太多、不確定性太高等。

個人申請每人只能選填六個志願，家長團體說，學生基於害怕落榜的心理因素，更多人選填一樣的「安全」科系，反而因相撞而落榜，每年約一萬人被落榜。他們指出，去年個人申請第一階段，有293個系組實際篩選倍率五倍以上，也就是有預計錄取名額五倍的人進到第二階段筆面試，最後共篩進1萬8639人次。此現象導致今年重考生變多。

家長團體說，他們上網找到一名重考生在網路上的自白，該生表示，我沒錄取心目中的學系，指考的名額也很少，只好重考。在遊戲規則被大人們掌控的環境下，我們只能悶著再埋首書堆。該生也說，他很平凡，沒有耀眼的經歷或是獎狀，也不是具特定專才的人，沒有漂亮的備審資料可以展現。他的同學大部份如此，只能靠著自己的苦讀。

國教盟和全長聯去年11月也發起「落實多元入學、高中學習完整、甄選指考各半｣連署，他們表示，這項連署獲親民黨總統參選人宋楚瑜、國民黨總統參選人韓國瑜、民眾黨黨主席柯文哲、維新黨召集人蘇煥智支持。他們也曾對全國家長做民調，結果顯示51.3%家長認為指考名額占比應增加。

指考韓國瑜柯文哲

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