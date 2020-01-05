親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

SUBARU北宜撞BMW 疑過彎不慎釀禍

每小時要價一千二！頂大招生採程式檢測 吹起補習風

2020-01-05 21:29聯合報 記者張錦弘／即時報導

邁向人工智慧（AI）時代，不只政府把AI當成重點產業，大學也紛設相關系所、投入相關研究，大學招聯會更自3年前開放資工相關科系申請入學特設分組，採計「大學程式設計先修檢測」（APCS），今年38個校系、招91人。

雖然招生名額不多，但因清、交、政、成等頂尖大學都招生，讓補教業嗅到商基、大發利市，寒假還沒到，各種標榜「提前拿到進頂大門票」的APCS課程已紛上市，業者聲稱有學生靠學測分數原本只能上私立大學，但透過APCS申請上公立大學，不過補習費用不低，有的一小時收費1200元、5天要價近2萬元。

台師大副校長、資工系教授李忠謀強調，台師大當初研發APCS，只希望協助鑑定學生的程式設計能力，讓資訊科系適性選才，從未和補救業者有任何合作，但發現有業者未經授權就使用APCS的LOGO，或佯稱拿到官方試題，混淆視聽。為畫清界線，台師大最近正申請APCS的商標權，將來未經授權都不得使用商標或標榜有官方試題。

招聯會執秘、清大教務長戴念華則表示，採計APCS招生仍在試辦，招聯會一直很慎重，因採內加名額，會排擠到一般管道招生人數，招生校系都要經招聯會審查通過，每系最多招3人，3年來只從原本22個校系、招50人，增為今年38個校系、招91人，在1700多個校系、申請入學5.5萬多個總招生額當中，占比很低，希望藉此招收極少數對資訊有潛力、天分、且起步較早的學生。

李忠謀說，APCS分成觀念、實作兩大題，各占5級分，滿分10級分，包括台師大在內，多數校系只設定6、7級分的門檻，只要在校好好上課、多練習題目，要過關不難。

不過，花蓮玉里高中校長江耀淇指出，目前高三生適用舊課綱，只必修兩學分「資訊科技概論」，其實不教寫程式，要加開選修課；高一生適用的新課綱，才將程式設計列入資訊科技領域必修課程；該校高三生因此多半不會寫程式、也沒人報考APCS或相關申請入學。

基隆八斗高中校長黃致誠指出，APCS分組申請入學招生名額畢竟很少，靠一般甄選入學或指考分發，仍有很多機會進頂大資工系。此外，像海洋大學資工系在周末開設APCS課程，讓基隆地區的高中生免費選修，不用補習，很值得全面推廣。

但戴念華表示，清大為APCS招生校系，若針對高中生開辦課程，將來這些學生申請入學時，很可能也是由幫他們上課的教授負責審查資料及面試，有利益迴避的問題，清大因此未幫新竹的高中生開課。

邁向ＡＩ時代，各大學紛將程式設計列必修課程，台師大資工等38個校系，今年申請入學...
邁向ＡＩ時代，各大學紛將程式設計列必修課程，台師大資工等38個校系，今年申請入學設分組，採計APCS程式檢測成績。圖／台師大提供
分享

台師大清大

延伸閱讀

自主學習 老師進修／清大將為高中教師開增能課

新課綱高中自主學習 計畫書問題多

減少自主學習城鄉差距 高中師增能課保障三成偏...

自主學習計畫程度不足 高中校長：失敗經驗也很...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

學測英文衝刺！教你破解6大題型 考前要做這動作

2020-01-05 08:00

腦麻希望入學 拚上台大數學系

2020-01-04 23:53

台大希望入學、特殊選才放榜 他腦麻愛科學上數學系

2020-01-04 16:43

學測國文搶高分！高人指點：試題先懂「長寬高」作文把握3法門

2020-01-04 08:00

大學學測今公布試場 16日下午開放看考場

2020-01-03 11:38

弱勢生當志工回饋 錄取台大外文

2020-01-02 23:43

光補習沒用！四技二專甄選必採專題成果或實習報告

2020-01-02 20:45

台大特殊選才招生 東中蔡嘉峻近10年首位台大醫學系

2019-12-31 17:52

卓蘭高中第一個台大生 新住民之子李雯惠錄取哲學系

2019-12-31 17:07

清寒越南新二代不畏逆境 高中生錄取台大護理回報助人

2019-12-31 17:01

「百川計畫」不看考試成績 他用音樂與人交流錄取

2019-12-31 16:52

學測申請四技 67校釋8700名額

2019-12-30 23:53

明年四技申請招8千高中生 這系只招1人競爭超激烈

2019-12-30 22:22

韓國瑜、宋楚瑜認為大學甄選指考各半 蔡英文尊重多元

2019-12-30 10:33

清交特殊選才放榜 歌手申力安、歷史迷江仲淵錄取

2019-12-28 13:33

111學測 強調跨科整合、圖表解讀

2019-12-28 13:32

學測13.3萬人報名 1/3公布試場分配表

2019-12-28 13:28

台電僱員招考不到1%錄取率 他贏近1.5萬人登榜首

2019-12-27 22:00

高中英聽成績出爐！ A級、F級人數近三年最低

2019-12-26 10:51

109年第二次英聽測驗 明天上午9時開放查詢成績

2019-12-25 15:19

台南校長化身哆啦A夢 送必勝法寶翻譯蒟蒻、記憶吐司…

2019-12-20 22:38

學歷貶值…重考生逆勢增加 拚含金量更高科系

2019-12-19 23:39

獨／藥學系畢業從頭考醫科！明年重考大學人數飆新高

2019-12-19 21:02

109學測數學科準備方向：比答對率高不是寫得快 高手傳授讓你臨危不亂

2019-12-19 09:11

109學測英文科準備方向：熟練單字和文法句型 掌握各大題做題技巧

2019-12-19 09:11

109學測國文科準備方向： 以宏觀角度閱讀 注意字數與時間掌控

2019-12-19 09:11

109學年學測考試通知19日寄出 考生人數大減5000多人

2019-12-18 17:33

寫作教室／108年學測國人食用含糖飲料圖表 圖表題寫作策略

2019-12-18 16:03

幫父割檳榔顧生計 中興高中周昕儀拚進清大成大

2019-12-16 20:10

新課綱探究課 高中社會領域無法「背多分」

2019-12-16 00:25

高中英聽缺考率5.94％ 26日寄發成績單

2019-12-14 18:17

大學入學英聽測驗今登場 空軍為台東358位考生停飛半天

2019-12-14 14:20

歡迎來當理工女 3個大學生辦高中營隊破解迷思

2019-12-14 14:08

高中英聽考試登場 考題難易適中貼近日常

2019-12-14 14:03

高中英聽測驗上午登場 出門、進考場前要留意這件事

2019-12-14 09:41

4.7萬人報考的高中英聽明登場 應試須知一次看

2019-12-13 15:28

環保、化學、AI入題！未來學測國文命題趨勢搶先看

2019-12-12 19:25

111年學測 答完選擇題，再解釋理由

2019-12-12 00:21

111新型學測手寫題大增 考生要加強溝通力、切忌錯字

2019-12-11 21:58
看更多

熱門文章

學測英文衝刺！教你破解6大題型 考前要做這動作

2020-01-05 08:00

台灣全亞洲唯一親日國 他說原因有這些

2020-01-05 09:08

台大挺蘇宏達 學生會槓校方

2020-01-05 00:05

獨／教部要求7人召集 文大明選董事長恐生變？

2020-01-05 07:37

環球科大台北專班疑違規招生 恐列教育部專輔名單

2020-01-05 12:29

巨人遺落的冰淇淋？北市首座冰淇淋滑梯長安國小亮相

2020-01-05 07:23

環球科大台北專班傳違規 校方：盡力補貼學生不願返校

2020-01-05 20:01

每小時要價一千二！頂大招生採程式檢測 吹起補習風

2020-01-05 21:29

「卡管案」2周年 台大自主聯盟：勿忘執政黨摧殘大學自主

2020-01-05 20:46

青年壯遊計畫徵件至3月31日 獎金最高8萬元

2020-01-05 13:34

腦麻希望入學 拚上台大數學系

2020-01-04 23:53

從馬來貘到大象 許家維從動物看亞洲殖民史

2020-01-05 09:07

走入故宮名畫變老鷹 台中工家美術館人氣景點必訪

2020-01-05 11:26

縣市急需雙語師資 教育部首設雙語師培公費生名額

2020-01-05 21:30

影／偏鄉兒逆風行 尖石國中邱佳豪努力求學獲靈鷲山普仁獎

2020-01-05 17:11

高雄市109年國中學術性向資優鑑定 提前4月20、21日報名

2020-01-05 14:27

學毛蟲鑽洞變蝴蝶、學蟋蟀草中跳躍 繪本互動展好好玩

2020-01-05 11:32

回饋地方 南光高中參與社區公益助弱勢

2020-01-05 19:27

文大新董事長待選 教部要兩批董事共同召開會議

2020-01-05 12:50

科技教育扎根 教部短片邀師生現身說法

2020-01-05 14:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top