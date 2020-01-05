每小時要價一千二！頂大招生採程式檢測 吹起補習風

邁向人工智慧（AI）時代，不只政府把AI當成重點產業，大學也紛設相關系所、投入相關研究，大學招聯會更自3年前開放資工相關科系申請入學特設分組，採計「大學程式設計先修檢測」（APCS），今年38個校系、招91人。

雖然招生名額不多，但因清、交、政、成等頂尖大學都招生，讓補教業嗅到商基、大發利市，寒假還沒到，各種標榜「提前拿到進頂大門票」的APCS課程已紛上市，業者聲稱有學生靠學測分數原本只能上私立大學，但透過APCS申請上公立大學，不過補習費用不低，有的一小時收費1200元、5天要價近2萬元。

台師大副校長、資工系教授李忠謀強調，台師大當初研發APCS，只希望協助鑑定學生的程式設計能力，讓資訊科系適性選才，從未和補救業者有任何合作，但發現有業者未經授權就使用APCS的LOGO，或佯稱拿到官方試題，混淆視聽。為畫清界線，台師大最近正申請APCS的商標權，將來未經授權都不得使用商標或標榜有官方試題。

招聯會執秘、清大教務長戴念華則表示，採計APCS招生仍在試辦，招聯會一直很慎重，因採內加名額，會排擠到一般管道招生人數，招生校系都要經招聯會審查通過，每系最多招3人，3年來只從原本22個校系、招50人，增為今年38個校系、招91人，在1700多個校系、申請入學5.5萬多個總招生額當中，占比很低，希望藉此招收極少數對資訊有潛力、天分、且起步較早的學生。

李忠謀說，APCS分成觀念、實作兩大題，各占5級分，滿分10級分，包括台師大在內，多數校系只設定6、7級分的門檻，只要在校好好上課、多練習題目，要過關不難。

不過，花蓮玉里高中校長江耀淇指出，目前高三生適用舊課綱，只必修兩學分「資訊科技概論」，其實不教寫程式，要加開選修課；高一生適用的新課綱，才將程式設計列入資訊科技領域必修課程；該校高三生因此多半不會寫程式、也沒人報考APCS或相關申請入學。

基隆八斗高中校長黃致誠指出，APCS分組申請入學招生名額畢竟很少，靠一般甄選入學或指考分發，仍有很多機會進頂大資工系。此外，像海洋大學資工系在周末開設APCS課程，讓基隆地區的高中生免費選修，不用補習，很值得全面推廣。