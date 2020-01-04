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腦麻希望入學 拚上台大數學系

2020-01-04 23:53聯合報 記者魏翊庭／新北報導

新北市北大高中學生張聖治（前）透過台大特殊選才、希望入學管道，錄取台大數學系。 ...
新北市北大高中學生張聖治（前）透過台大特殊選才、希望入學管道，錄取台大數學系。 圖／北大高中提供
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109學年度台大特殊選才、希望入學管道2019年12月31日放榜，新北市北大高中學生張聖治錄取台大數學系，他患有腦性麻痺，對科學充滿熱忱，希望能研究高等數學；另新北市三重高中學生林貞伊及基隆女中學生余惠琳都是單親，勤勉學習考取台大，盼改善家境。

張聖治患有腦性麻痺，他說，國中參訪北大高中時，看到學長姐對科學原理侃侃而談，他就決定要報考北大高中的數理實驗班。高中曾參加科展競賽取得不錯成績，這次數學系上榜，希望未來能實現研究高等數學的夢想。

張聖治的媽媽為了讓他跟上學習進度，辭去工作從國小一路陪伴到高三，上下學接送、上課時幫忙抄筆記、整理資料，但她不喊苦，說看到兒子認真學習，都覺得甘之如飴、備感欣慰。

林貞伊國中畢業時就近入學三重高中，陪母親一起支撐家計，不只在學校工讀，課後還到補習班擔任解題小老師，即便錄取台大醫學檢驗暨生物技術學系，仍每天留校夜自習，未來希望成為醫檢師，幫助病患。

新北市三重高中學生林貞伊（中）透過台大特殊選才、希望入學管道，錄取台大醫學檢驗暨...
新北市三重高中學生林貞伊（中）透過台大特殊選才、希望入學管道，錄取台大醫學檢驗暨生物技術學系。圖／三重高中提供
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林貞伊的導師楊淑女稱讚，林貞伊將家庭的困境轉化為動力，透過服務學習的機會回饋社會，刻苦自勵的精神也非常值得同齡的學生學習。

余惠琳錄取台大藥學系，她是單親新二代，國中時想節省通勤時間，因此就近在基隆而沒有到台北就讀，她希望努力讀書翻轉家境劣勢，考取藥學系也希望能多回饋社會。

台大基隆

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