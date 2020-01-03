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大學學測今公布試場 16日下午開放看考場

2020-01-03 11:38聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

109學年度學科能力測驗訂於1月17日至18日兩天舉行，共有13萬3446人報考。大考中心今天公布各考區的試場分配表及詳細地點，登載於大考中心網站「學科能力測驗專區」，也提供電話語音（02-23643677）查詢。1月16日下午2時至4時，開放供考生看試場。

大考中心統計，今年學測各科選考人數，以國文科13萬3307人最多。英文科13萬3136 人、數學科13萬1744人、社會科11萬4190 人、自然科10萬3318 人。

大考中心提醒考生，於考試當日請務必攜帶簡章規定之應試有效證件正本之一，並於進入試場後配合監試人員查驗。應試有效證件包括：國民身分證、有照片健保卡、駕駛執照、護照或居留證等。每一節次都會檢查應試有效證件，未攜帶且未依規定時間送達者也以各節次扣減級分。

大考中心表示，近年常有考生攜帶穿戴式裝置或行動電話入場，請特別留意相關規定，以免被扣減成績。考生進入試場就座前，應取下穿戴式裝置（如：智慧型眼鏡類、智慧型手錶類、智慧型手環類、耳機類等）；並將行動電話完全關機，放置於臨時置物區，不得攜帶入座。

考試開始鈴響後，若發現行動電話未完全關機，不論置放位置，依違規處理辦法第 8 條與第 24 條，視使用情節輕重處罰，將扣減其該節成績最低為 3 級分，最高為全部成績。

行動電話「完全關機」指的是完全關閉電源，以及同時關閉鬧鈴、震動、提示音等其他所有功能。請特別注意有些行動電話於電源關閉後仍可能自動開啟，例如有「關機鬧鐘」、定時開關機設定功能等，必須完全關閉才符合「完全關機」。飛航模式、靜音模式等皆不符「完全關機」。

若有任何問題，考生請依試場分配表所列之電話與該考區承辦大學連絡或與大考中心02-23661416 轉 608 連絡。

109學年度學科能力測驗訂於1月17日至18日兩天舉行。記者馮靖惠/翻攝
109學年度學科能力測驗訂於1月17日至18日兩天舉行。記者馮靖惠/翻攝
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109學測

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