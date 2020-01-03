大學學測今公布試場 16日下午開放看考場

109學年度學科能力測驗訂於1月17日至18日兩天舉行，共有13萬3446人報考。大考中心今天公布各考區的試場分配表及詳細地點，登載於大考中心網站「學科能力測驗專區」，也提供電話語音（02-23643677）查詢。1月16日下午2時至4時，開放供考生看試場。

大考中心統計，今年學測各科選考人數，以國文科13萬3307人最多。英文科13萬3136 人、數學科13萬1744人、社會科11萬4190 人、自然科10萬3318 人。

大考中心提醒考生，於考試當日請務必攜帶簡章規定之應試有效證件正本之一，並於進入試場後配合監試人員查驗。應試有效證件包括：國民身分證、有照片健保卡、駕駛執照、護照或居留證等。每一節次都會檢查應試有效證件，未攜帶且未依規定時間送達者也以各節次扣減級分。

大考中心表示，近年常有考生攜帶穿戴式裝置或行動電話入場，請特別留意相關規定，以免被扣減成績。考生進入試場就座前，應取下穿戴式裝置（如：智慧型眼鏡類、智慧型手錶類、智慧型手環類、耳機類等）；並將行動電話完全關機，放置於臨時置物區，不得攜帶入座。

考試開始鈴響後，若發現行動電話未完全關機，不論置放位置，依違規處理辦法第 8 條與第 24 條，視使用情節輕重處罰，將扣減其該節成績最低為 3 級分，最高為全部成績。

行動電話「完全關機」指的是完全關閉電源，以及同時關閉鬧鈴、震動、提示音等其他所有功能。請特別注意有些行動電話於電源關閉後仍可能自動開啟，例如有「關機鬧鐘」、定時開關機設定功能等，必須完全關閉才符合「完全關機」。飛航模式、靜音模式等皆不符「完全關機」。