中一中李弘翔「把手心翻過來助人」 希望入學進台大

台灣大學「希望入學計畫」12月31日放榜，台中一中經濟弱勢學生李弘翔，從小隔代教養和奶奶相依為命，國中時經常半夜要送奶奶急診，仍奮發考上中一中，國中畢業奶奶病逝。他從小接受各界幫助懂得感恩惜福，高中是「榮譽服務隊」又常當志工，符合台大「希望」招生條件，順利錄取外文系。

李弘翔經濟弱勢，奶奶沒有收入又有慢性疾病，祖孫仰賴姑姑幫助及政府補助，國二、國三常送奶奶急診，頻率最高每週3-4次，「每次要衝急診，已習慣背著書包」，雖然常請假，課業有問題一定把握時間問老師，奮發考上中一中，國三畢業前奶奶病逝。

他從小受兒福聯盟、政府資源幫助，進入高中之後學習「要把手心翻過來助人」，開始當兒福聯盟兒少志工，並加入校內「榮譽服務隊」交通指揮，每天5點半起床搭地一班公車通勤上學，放學又留校打工賺工讀金。

中一中校長陳木柱說，校方每月補助生活費2000元，工讀每學期上限100小時，也幫他爭取各種獎學金。

李弘翔控制自己每月花費不能超3000元，他擅於利用資源，數學科較弱需要補習，就到補習班幫忙爭取優惠價格。他說，很多與他類似境遇的同儕可能會自暴自棄，覺得很難翻身，樂觀開朗的他說，不要妄自菲薄，勇敢嘗試就有機會。

國中求學要照顧祖母的心理壓力、經濟弱勢的困境怎麼排解？李弘翔分享，「一定要說出來」，他會主動找輔導老師「把壓力說出來」，參加社團結識朋友豐富生活。

台大「希望入學」選才是針對弱勢、有利他精神的學生。李弘翔成績中上，只有英語單科特別突出，英文成績班排前5名，他從小熱愛英語，參加各種應予演講比賽，高三上得知有「希望入學」選才就開始準備資料。

他說，自己習慣「做記錄」，在兒福聯盟服務、到偏鄉小學、受邀參加泰國亞洲兒少高峰會…平時都記錄起來，而起初當志工的用意是希望幫助類似自己境遇的人，正面思考，這些後來都成了備審資料。