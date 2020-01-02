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光補習沒用！四技二專甄選必採專題成果或實習報告

2020-01-02 20:45聯合報 記者張錦弘／即時報導

高職生主要升學管道、四技二專甄選入學今年招生簡章已公告，分成一般組及青年儲蓄帳戶組，共核定招生4.5萬多人，雖比去年略減兩千多人，卻比招生2.2萬多人的聯合登記分發多一倍，高職生千萬別放棄甄選入學。

技專招聯會執行長段裘慶昨特別提醒考生，高職教育和高中最大差別，在於強調培育技能及實作能力，去年8月上路的高職新課綱，為此新增技能領域。為避免高職生只重視學科、過度補習，引導高職正常教學，去年起技專甄選二階段備審資料，規定必採計「專題製作學習成果」或「專業實習科目實習報告」，也可兩者皆採計，希望高職能更重視實作教學。

不過，段裘慶說，因部分高職進修部（夜間部）學生沒上過專題製作或專業實習課程，今年放寬進修部學生可用校外實習課程或職場工作體驗報告取代，因為他們多半日間有全職或兼職的工作，職場體驗其實比專業實習更務實深刻。

招聯會指出，技專甄選入學設「一般組」及「青年儲蓄帳戶組」，後者限參加教育部及勞動部合辦的青年就業儲蓄帳戶方案滿兩年者，今年招收253人，比去年增66人；一般組則招4萬5004人，比去年減2275人。

考生僅可擇一組報名，最多申請3個系科，但一般組各校得限制只能報名該校一系科；青年儲蓄帳戶組則不受限，且可採用畢業當年、也就是106或107年報考的統測成績。

技專甄選入學要先通過第一階段統測篩選，再參加二階段甄試，包括備審資料審查、面試、筆試或術科。一階報名費500元，低收入戶考生全免、中低收入戶只收200元；二階段甄試費依採計項目收費，單項500元，2項以上750元，低收入戶全免，中低收入戶單項200元、2項以上300元。

招聯會指出，技專甄選除採計統測、甄試成績，還可採計在校學業成績，最多占總分2成；證照及比賽得獎也可列加分項目，可加原始總分5%到40%，例如國際技能賽前三名加分40%、優勝加35%；國際技能賽入選國手加35%；全國技能賽前三名則分別加35%、30%、25%。

不過像台科大電機系等部分校系，完全不採計在校成績，證照或得獎也不加分，例如台科大電機系採計統測國、英、數、專業一、專業二等5科，占總分5成，備審資料、實作各占25%。

為加強高職生實作能力，四技二專甄選入學備審資料，規定必採計「專題製作學習成果」或...
為加強高職生實作能力，四技二專甄選入學備審資料，規定必採計「專題製作學習成果」或「專業實習科目實習報告」。記者張錦弘／攝影
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