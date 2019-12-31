清寒越南新二代不畏逆境 高中生錄取台大護理回報助人

台灣大學針對弱勢生「希望入學計畫」放榜，小港高中清寒越南新二代學生顏俊益，如願錄取台大護理系。雖然家中列冊低收入戶，他仍不畏逆境勇於向學，希望實現擔任護理師的夢想，回報幫助更多人。

顏俊益的母親來自越南，從事清潔工作維持全家生計；父親因為工作時小腿被卡車輾過，不良於行，無法有穩定的工作收入，全賴母親一人獨自擔負起照顧祖母、父親與三名子女的重擔。雖然家裡經濟拮据，全家人更為緊密結合。

小港高中校長陳建民表示，顏俊益勤勉向學、樂觀進取且不畏逆境，展現新住民子女的抗壓力。他懂得心疼父母的辛勞，並且感激學校師長的栽培，因為這樣正向的態度，老師們傾力相助，才能在學測前，以優秀的成績獲得錄取台灣大學。師生鼓勵他繼續以正向的態度走向未來，實現理想，翻轉自己的命運。

顏俊益回想成長過程中，從小不願對他人啟齒清寒的家境及母親是越南籍的外配。考上小港高中後，思想愈來愈成熟，終於能突破心理障礙，不去理會他人的眼光與評論。一路上不斷調整自己的心態，從隱瞞不願他人知曉到現在豁然開朗，若有人問起家中情況，也能大方回應。母親因隻身來台，受到許多人的幫助，所以時常叮嚀他，也要去幫助他人。