親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

女人為何憂鬱？從「82年生」看女性社會角色

明年四技申請招8千高中生 這系只招1人競爭超激烈

2019-12-30 22:22聯合報 記者張錦弘／即時報導

明年北科大應英系只招收1人，採計國、英、社等3科，英文還加權4倍，競爭超激烈；北...
明年北科大應英系只招收1人，採計國、英、社等3科，英文還加權4倍，競爭超激烈；北科文化事業發展、經營管理系也都只招1人。本報資料照片
分享

大學學測下月中登場，高三生憑學測成績，除可報名大學繁星推薦、個人申請，還可另外申請四技日間部。明年四技申請簡章已公告，台科、北科、雲科等67校共招生8761人，比今年略少，以電機資訊、設計、應用英文、藥學等科系最熱門，台科大電機學士班今年甚至錄取3名4科滿級分生。

教育部表示，高三應屆畢業生拿到學測成績，可先報名繁星推薦，每人限報名一所大學的一個學群；應屆、非應屆生還可申請最多六個大學及最多五個四技系組，等於最多可申請11個校系。

四技申請招生分兩階段，第一階段要先通過學測篩選，各校系最多採計4科，篩選倍率最多為招生名額的5倍，每報名一系組收費100元，低收入戶子女免費、中低收入戶減免6成。

第二階段複試報名費依評分項目數而定，如僅書面資料審查一項收費800元；書審、面試等兩項以上則一律收費1000元，低收、中低收子女比照一階段減免。

四技申請聯招會特別提醒考生，今年招生的67校當中，有台科、北科、北商、北護、雲科、虎科、屏科、高科、高餐、南臺、龍華、崑山、嘉藥、文藻等32校限只能申請該校一系組；此外，通過第一階段篩選者，要在期限內網路上傳書審資料，否則導致書審資料成績零分者，不予錄取。

為避免過分排擠高職生的升學機會，教育部限定高職若有對應類科的四技學系，招收高中生的名額不能太多，例如許多高商有應用英文系，四技應英系申請入學名額就很少，例如明年北科大應英系只招收1人，採計國、英、社等3科，英文還加權4倍，競爭超激烈；北科文化事業發展、經營管理系也都只招1人。

不過，若高職沒有對應類科，四技申請入學招生名額就比較多，例如嘉南藥理大學藥學系，明年就一口氣招收200人，採計國、英、數、自等四科，因藥學系畢業出路好，以往該系報名很踴躍。

至於被視為前兩志願學校的台科大、北科大，明年申請入學各招收384、308人，台科大4系採計3-4科，第二階段都只書面審查資料，省事多了；兩校都以電資學士班招生最多，各招69、66人，都採計國、英、數、自等4科，但北科大要加考面試。

台科大是許多高三生申請科大的第一志願，電機學士班今年更錄取3名4科滿級分生。明年...
台科大是許多高三生申請科大的第一志願，電機學士班今年更錄取3名4科滿級分生。明年該校申請招生384人，第二階段都只看書審資料。聯合報系資料照片
分享

學測北科大台科大

延伸閱讀

挺蔡要寫千字報告、不挺只要10字 北科大將教...

UBA／章賀剩3秒準絕殺 台科大退國體捍衛主...

LEXUS大安所開幕 與北科大組成堅強產學合...

全台最大科大合校案 台科大重設作業要點來推動

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

韓國瑜、宋楚瑜認為大學甄選指考各半 蔡英文尊重多元

2019-12-30 10:33

清交特殊選才放榜 歌手申力安、歷史迷江仲淵錄取

2019-12-28 13:33

111學測 強調跨科整合、圖表解讀

2019-12-28 13:32

學測13.3萬人報名 1/3公布試場分配表

2019-12-28 13:28

台電僱員招考不到1%錄取率 他贏近1.5萬人登榜首

2019-12-27 22:00

高中英聽成績出爐！ A級、F級人數近三年最低

2019-12-26 10:51

109年第二次英聽測驗 明天上午9時開放查詢成績

2019-12-25 15:19

台南校長化身哆啦A夢 送必勝法寶翻譯蒟蒻、記憶吐司…

2019-12-20 22:38

學歷貶值…重考生逆勢增加 拚含金量更高科系

2019-12-19 23:39

獨／藥學系畢業從頭考醫科！明年重考大學人數飆新高

2019-12-19 21:02

109學測數學科準備方向：比答對率高不是寫得快 高手傳授讓你臨危不亂

2019-12-19 09:11

109學測英文科準備方向：熟練單字和文法句型 掌握各大題做題技巧

2019-12-19 09:11

109學測國文科準備方向： 以宏觀角度閱讀 注意字數與時間掌控

2019-12-19 09:11

109學年學測考試通知19日寄出 考生人數大減5000多人

2019-12-18 17:33

寫作教室／108年學測國人食用含糖飲料圖表 圖表題寫作策略

2019-12-18 16:03

幫父割檳榔顧生計 中興高中周昕儀拚進清大成大

2019-12-16 20:10

新課綱探究課 高中社會領域無法「背多分」

2019-12-16 00:25

高中英聽缺考率5.94％ 26日寄發成績單

2019-12-14 18:17

大學入學英聽測驗今登場 空軍為台東358位考生停飛半天

2019-12-14 14:20

歡迎來當理工女 3個大學生辦高中營隊破解迷思

2019-12-14 14:08

高中英聽考試登場 考題難易適中貼近日常

2019-12-14 14:03

高中英聽測驗上午登場 出門、進考場前要留意這件事

2019-12-14 09:41

4.7萬人報考的高中英聽明登場 應試須知一次看

2019-12-13 15:28

環保、化學、AI入題！未來學測國文命題趨勢搶先看

2019-12-12 19:25

111年學測 答完選擇題，再解釋理由

2019-12-12 00:21

111新型學測手寫題大增 考生要加強溝通力、切忌錯字

2019-12-11 21:58

考生注意 大考中心昨公布學測國英參考試卷

2019-12-11 11:26

清華大學將申設學士後醫學系 培養醫學科學家

2019-12-10 14:01

南華大學成年禮 感念父母養育情

2019-12-08 12:35

考生看過來！對付學測國寫思辨式寫作 有五大撇步

2019-12-06 05:07

學測思辨寫作拿高分 名師提點5步驟

2019-12-06 00:03

教育部英語學習平台Cool English 增高中職區

2019-12-05 23:45

學習歷程技專參採 高職看法兩極

2019-12-03 23:32

高職生強化多元表現 家長憂加重資源不均現象

2019-12-03 14:24

高職學習歷程 技專參採定案

2019-12-03 14:22

港口暑期實習賺4.7萬元 大三就找到年薪50萬元正職

2019-12-02 14:33

甄試太貴了！教部擬補助弱勢

2019-12-01 00:17

學習歷程多就是好？ 台大電機系根本不參採多元表現

2019-11-30 14:49

升學考／台大個申首設希望組 學測均標有望上法律系

2019-11-30 13:24
看更多

熱門文章

挺蔡要寫千字報告、不挺只要10字 北科大將教授送教評會

2019-12-30 12:31

2個月內多益成績狂增6百多分！她曝作息網讚好神

2019-12-30 10:05

又爆論文抄襲 教部：指導教授要負責

2019-12-30 00:08

中原大學註冊率、就學穩定率 榮獲雙料第一

2019-12-30 15:58

世新大學註冊率94.5％ 登私立綜二類大學第1名

2019-12-30 18:47

非體育科班生…田徑好手林皇德多年獨自練習 感動竹北高中師生

2019-12-30 10:46

韓國瑜、宋楚瑜認為大學甄選指考各半 蔡英文尊重多元

2019-12-30 10:33

海大觀音分校建校「有影」 2020率先建造藻礁中心

2019-12-30 18:21

不盲目追求國際排名 這間私立科大註冊率勝過公立技職

2019-12-30 21:50

明年四技申請招8千高中生 這系只招1人競爭超激烈

2019-12-30 22:22

助台從歐盟漁業黃牌除名 海洋大學立大功獲農科獎

2019-12-30 11:34

推品格！中國科大攜手仰德高中 簽軍警培育策略聯盟

2019-12-30 16:55

中原大學 註冊率、就學穩定率雙料冠軍

2019-12-30 14:31

杜絕論文亂象 教團：建立跨校學倫審查標準

2019-12-30 00:18

影／培養孩子解決問題獨立思考能力 台東力推科丁教育

2019-12-30 12:14

12年國教課綱…蔡陣營：逐年準備好 韓、宋陣營：沒準備好就上

2019-12-30 14:18

城鄉共學破5萬人次 南北「玉田」國小一校演奏一校唱

2019-12-30 11:36

富邦校園徵才起跑 銜接計畫要培養章魚型人才

2019-12-30 11:37

消防隊員設計多功能救災無人機 獲發明設計展金牌

2019-12-30 19:01

學爵士、嘻哈也能跳啦啦舞 光復中學勇奪競技啦啦冠軍

2019-12-30 13:34

北醫大5年捐1500萬 助台東孩子書屋等公益團體

2019-12-30 20:47

教育部推「城鄉共學」 師生參與破5萬人次

2019-12-30 14:32

大華中學學生科技素養和自編導演狄更斯英語劇受矚目

2019-12-30 16:21

國際創新發明賽 環科大奪1金1銀

2019-12-29 23:59

北醫大義賣送愛公益團體 新書分享動人故事

2019-12-30 19:05

國家農業科學獎 屏科大奪最優團隊

2019-12-30 21:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top