明年四技申請招8千高中生 這系只招1人競爭超激烈

明年北科大應英系只招收1人，採計國、英、社等3科，英文還加權4倍，競爭超激烈；北科文化事業發展、經營管理系也都只招1人。本報資料照片 分享 facebook

大學學測下月中登場，高三生憑學測成績，除可報名大學繁星推薦、個人申請，還可另外申請四技日間部。明年四技申請簡章已公告，台科、北科、雲科等67校共招生8761人，比今年略少，以電機資訊、設計、應用英文、藥學等科系最熱門，台科大電機學士班今年甚至錄取3名4科滿級分生。

教育部表示，高三應屆畢業生拿到學測成績，可先報名繁星推薦，每人限報名一所大學的一個學群；應屆、非應屆生還可申請最多六個大學及最多五個四技系組，等於最多可申請11個校系。

四技申請招生分兩階段，第一階段要先通過學測篩選，各校系最多採計4科，篩選倍率最多為招生名額的5倍，每報名一系組收費100元，低收入戶子女免費、中低收入戶減免6成。

第二階段複試報名費依評分項目數而定，如僅書面資料審查一項收費800元；書審、面試等兩項以上則一律收費1000元，低收、中低收子女比照一階段減免。

四技申請聯招會特別提醒考生，今年招生的67校當中，有台科、北科、北商、北護、雲科、虎科、屏科、高科、高餐、南臺、龍華、崑山、嘉藥、文藻等32校限只能申請該校一系組；此外，通過第一階段篩選者，要在期限內網路上傳書審資料，否則導致書審資料成績零分者，不予錄取。

為避免過分排擠高職生的升學機會，教育部限定高職若有對應類科的四技學系，招收高中生的名額不能太多，例如許多高商有應用英文系，四技應英系申請入學名額就很少，例如明年北科大應英系只招收1人，採計國、英、社等3科，英文還加權4倍，競爭超激烈；北科文化事業發展、經營管理系也都只招1人。

不過，若高職沒有對應類科，四技申請入學招生名額就比較多，例如嘉南藥理大學藥學系，明年就一口氣招收200人，採計國、英、數、自等四科，因藥學系畢業出路好，以往該系報名很踴躍。