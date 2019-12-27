台電僱員招考不到1%錄取率 他贏近1.5萬人登榜首

26歲的田家瑜，國北教大文化創意產業經營學系畢業後，職場之路走得坎坷，不是產業血汗，就是遇到裁員。他為了追求穩定、有品質的生活，心一橫報考台電僱員綜合行政類，看著不到百分之零點幾的超低錄取率，田家瑜立志「只要考到榜首，就不用被刷下！」堅實的信念，再加上系統性歸納觀念，讓他最後一舉勝出，實現自我期許。

田家瑜退伍後，尋尋覓覓10個月才步入職場，嚮往藝文產業的他，第一份工作是古蹟行政專員，卻因公司人力吃緊，工時長，做不到半年就陣亡；第二份工作擔任古董拍賣公司企劃助理，卻遇財務困難，慘遭資遣。

幾經波折的際遇，讓田家瑜身心俱疲，考量薪資達一定水準，生活步調更人性化，他轉而報考台電僱員招考，最重要的是，他有別於一般考生的動機，重視環保的他，除了隨身攜帶環保餐具等舉手之勞，更想主動為台灣能源議題盡些微薄之力。

田家瑜分享，企管、行政學兩科，他都善用架構圖記憶，在腦海中將所有資訊量分門別類、定位歸納，系統性地將不同觀念擺放在互有關連的位置，藉此舉一反三，省下不少時間。

毫無法學基礎的他坦言，一開始翻閱法條全看不懂，但耐著性子慢慢讀，等到熟悉語法，自然能進入狀況，他喜歡將法律觀點應用到日常實例，與社會議題連結，將冰冷的知識轉化為解讀新聞事件的養分，好比今年同性婚姻專法吵得沸沸揚揚，他藉此跟民法法條、大法官釋字748號解釋內容互為參照，「不用死背，就能儲存到大腦裡。」

至於國文、英文，則是田家瑜的強項，準備起來駕輕就熟。他說，國文主要在考前寫考古題，作文部分則事先備好百搭的萬用例子，任何題目都可隨機應對，不用當場想；他強調，例子最好創新，不要太老梗，否則無法突出。