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高中英聽成績出爐 A級、F級人數近三年最低

2019-12-26 10:51聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

大考中心今天公布109學年度高中英語聽力測驗第二次考試成績統計，A級考生和F級考生的占比，都是近三學年度最低。大考中心副主任黃璀娟表示，四個題型之間，「看圖辨義」的得分率最高。

大考中心表示，本學年度與108學年度相比，A級和B級相近；C級考生占34.34%，比去年增加2.9個百分點，F級考生占3.26%，比去年減少2.64個百分點。

大考中心主任張茂桂表示，F級的趨勢是在下降，從107學年度的7.70%降至109學年度的3.26%，往C級流動。A級也有一點下降情形，從107學年度的24.35%降至109學年度的22.61%。

張茂桂說，每年數據都會有些跳動性，這次A級學生有下降趨勢，是要歸諸於考生表現能力，或其他情境因素，仍要再評估。

張茂桂表示，本學年度兩次應聽考試的重複到考生共有3萬7256人，占第一次考試到考人數的34.58%，占第二次考試到考人數的83.63%，這些考生中，在第二次成績等級提升者占34.39%。108學年和107學年的提升者也分別是占32.52%和33.21%。

按題型來分，大考中心表示，英聽測驗包括看圖辨義、對答、簡短對話與短文聽解四種題型，每一題型配分相同。其中看圖辨義和對答的得分率近七成。其他兩題型的得分率都略高於五成六。

大考中心說，A級考生在四項題型得分率都在八成八以上，其中「對答」近九成五最高。F級考生看圖辨義的得分率近三成，而其他三項得分率不到兩成。

試務召集人沈青嵩說，本次考試總共出現397件違規情況，最多的是未攜帶應試有效證件正本，且未於規定時間內送達者有384件，占到考考生的0.86%。合格證件包括身分證、有照片的健保卡駕照、護照等國家核發的證件。但是學生證無論有沒有照片，都是無效證件。

大考中心今天公布109學年度高中英語聽力測驗第二次考試成績統計，A級考生和F級考...
大考中心今天公布109學年度高中英語聽力測驗第二次考試成績統計，A級考生和F級考生的占比，都是近三學年度最低。本報資料照片
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