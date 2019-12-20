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台南校長化身哆啦A夢 送必勝法寶翻譯蒟蒻、記憶吐司…

2019-12-20 22:38聯合報 記者鄭惠仁周宗禎／台南即時報導

大學學測明年1月17、18日登場，台南市瀛海中學校長張添唐今天在年終音樂會上，化身擁有百寶袋特異功能的哆啦A夢，將象徵考試法寶的「翻譯蒟蒻」、「記憶吐司」、「電腦筆」，送給高、國三學生，希望高三考生能「鼓勁追分，『瀛』向成功」，一鼓作氣，考試順利；並期勉同學務必堅持到最後，在瀛海劃下完美的句點。

張添唐表示，今天中餐還特別商請學校準備日文與「勝利」諧音的「炸豬排」，為高三、國三的學生祝福集氣。另外，老師也以哆啦A夢發想，製作「竹蜻蜓夢想高飛」布旗，在高國三教室區布置「集氣走廊」，為考生們加油打氣；也讓他們知道學校和學弟妹都和他們在一起，可以安心並且有信心衝到終點。

學生會長方彩丞說，今年考試三寶的設計各有特別的意涵，希望真的能鼓勵高三的學長姊或國三的學弟妹。翻譯蒟蒻，只要有了翻譯蒟蒻，任何語言都能輕易掌握，英文念起來像出國過，國文寫起來也沒有疑惑，誰也不敢再笑你弱。記憶吐司，只要把記憶吐司吃下去，不管文科理科任何記憶，全部的答案通通都不會忘記，寫考卷比填問卷還要容易，一定能讓老師痛哭流涕。電腦筆，把正確答案都寫在答案卡裡，讓你自己都能崇拜自己，再也不用跟老師說對不起，今年學校榜單一定能出現你。

「今天的演出，比以往棒，老師太用心了！」高三學生李旻樺透露，昨晚還彩排到8點，今年的活動，絕對能降低離考試愈近所帶來的緊張感。

學生劉嫚芸指出，瀛海的學生會及老師真的很用心，今年的音樂會活動融合高三的祈福活動，讓考試壓力稍稍減輕；而最後各班合照的呼戰鬥口號，更讓所有人的心團結在一起，會感覺自己不是一個人，可以勇敢堅持到最後。

台南市瀛海中學校長張添唐化身哆啦A夢，為學生集氣。圖／瀛海中學提供
台南市瀛海中學校長張添唐化身哆啦A夢，為學生集氣。圖／瀛海中學提供
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離學測不到30日，瀛海中學為考生設集氣走廊。圖／瀛海中學提供
離學測不到30日，瀛海中學為考生設集氣走廊。圖／瀛海中學提供
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台南市瀛海中學校長張添唐化身哆啦A夢，為學生集氣。圖／瀛海中學提供
台南市瀛海中學校長張添唐化身哆啦A夢，為學生集氣。圖／瀛海中學提供
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音樂會哆啦A夢

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