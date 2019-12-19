親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

獨／藥學系畢業卻從頭考醫科！明年重考大學人數飆新高

單親媽媽的外送悲歌：家庭扶助政策該怎麼做？

獨／藥學系畢業從頭考醫科！明年重考大學人數飆新高

2019-12-19 21:02聯合報 記者張錦弘／即時報導

13.3萬多人報考的大學學測今天寄考試通知，大考中心初步統計，明年學測考生比今年少了5千多人，但非應屆重考生不減反增，多達近1.8萬人，比今年增加4千多人，占考生總數13.48%，人數、比率都創近年新高。

補教業者分析，在少子化趨勢下，重考生反而逐年增加，一大原因是學歷貶值，更多大學生、甚至藥學系等大學畢業生重考，希望拚上醫學系等含金量更高的科系。

大考中心統計，近年來不論指考或學測，非應屆重考生比率都逐年增加。103年指考非應屆生只占1成37，今年飆到了近2成2。

同樣地，103年學測非應屆生只有9千多人、約占6.6%；明年1月17、18日舉行的學測，初步統計，補習班及個別報名人數（絕大多是非應屆生），多達1萬7997人，約占1成35，人數6年內增加8成5，比率更增加超過1倍。

大考中心副主任黃璀娟指出，這兩年學測報考人數增加的原因，大考中心現有資料無法分析，但外界推測原因之一，是學測由最多採計五科，改為最多5選4科，加上不設總級分門檻，可能對部分科目比較強、少數科目較弱的學生重考較有利。

有開重考班的得勝者文教考試策略中心主任藍天予分析，重考生人數在少子化之下仍逆勢增加，主因在於求職不易，越來越多人願意花時間、花金錢補習，盼能考上含金量更高、更有前途的科系。

藍天予舉例，有重考生原本已就讀台大土木系一年級，當年學測國、英、數、自然共考了56級分，離4科滿分只差4級分，因此趁對高中課程還記憶猶新時重考，只要再多4級分，就有機會上醫學系。

藍天予說，甚至有不少藥學、醫技、物理治療等醫學院學生畢業後，再回頭重考含金量更高的醫學系，以醫院聘的藥師為例，月薪頂多8到10萬元，但剛當上醫生，月入就可能超過資深藥師，且在醫院的地位也遠高過藥師，有台大藥學系畢業生因此重考上台大醫學系。

此外，為避免新生註冊率太低、被教育部列輔，許多私立大學今年自砍招生名額，導致指考錄取率只有81.29%，創近年來新低，多達近8千人落榜，這也是明年學測重考人數再創新高的原因之一。

●學測應考應注意事項等相關資訊，可上大考中心網站查詢 https://www.ceec.edu.tw/

在少子化趨勢下，學測非應屆重考生反而逐年增加。聯合報系資料照片
在少子化趨勢下，學測非應屆重考生反而逐年增加。聯合報系資料照片
分享

學測台大指考

延伸閱讀

高中職12月21日補課 教育部5月就公布

109學測數學科準備方向：比答對率高不是寫得...

109學測英文科準備方向：熟練單字和文法句型...

109學測國文科準備方向： 以宏觀角度閱讀 ...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

109學測數學科準備方向：比答對率高不是寫得快 高手傳授讓你臨危不亂

2019-12-19 09:11

109學測英文科準備方向：熟練單字和文法句型 掌握各大題做題技巧

2019-12-19 09:11

109學測國文科準備方向： 以宏觀角度閱讀 注意字數與時間掌控

2019-12-19 09:11

109學年學測考試通知19日寄出 考生人數大減5000多人

2019-12-18 17:33

寫作教室／108年學測國人食用含糖飲料圖表 圖表題寫作策略

2019-12-18 16:03

幫父割檳榔顧生計 中興高中周昕儀拚進清大成大

2019-12-16 20:10

新課綱探究課 高中社會領域無法「背多分」

2019-12-16 00:25

高中英聽缺考率5.94％ 26日寄發成績單

2019-12-14 18:17

大學入學英聽測驗今登場 空軍為台東358位考生停飛半天

2019-12-14 14:20

歡迎來當理工女 3個大學生辦高中營隊破解迷思

2019-12-14 14:08

高中英聽考試登場 考題難易適中貼近日常

2019-12-14 14:03

高中英聽測驗上午登場 出門、進考場前要留意這件事

2019-12-14 09:41

4.7萬人報考的高中英聽明登場 應試須知一次看

2019-12-13 15:28

環保、化學、AI入題！未來學測國文命題趨勢搶先看

2019-12-12 19:25

111年學測 答完選擇題，再解釋理由

2019-12-12 00:21

111新型學測手寫題大增 考生要加強溝通力、切忌錯字

2019-12-11 21:58

考生注意 大考中心昨公布學測國英參考試卷

2019-12-11 11:26

清華大學將申設學士後醫學系 培養醫學科學家

2019-12-10 14:01

南華大學成年禮 感念父母養育情

2019-12-08 12:35

考生看過來！對付學測國寫思辨式寫作 有五大撇步

2019-12-06 05:07

學測思辨寫作拿高分 名師提點5步驟

2019-12-06 00:03

教育部英語學習平台Cool English 增高中職區

2019-12-05 23:45

學習歷程技專參採 高職看法兩極

2019-12-03 23:32

高職生強化多元表現 家長憂加重資源不均現象

2019-12-03 14:24

高職學習歷程 技專參採定案

2019-12-03 14:22

港口暑期實習賺4.7萬元 大三就找到年薪50萬元正職

2019-12-02 14:33

甄試太貴了！教部擬補助弱勢

2019-12-01 00:17

學習歷程多就是好？ 台大電機系根本不參採多元表現

2019-11-30 14:49

升學考／台大個申首設希望組 學測均標有望上法律系

2019-11-30 13:24

學測考生注意！手機一定要關機 飛航、靜音都扣分

2019-11-30 13:20

明年4月中旬 高一生可試考新學測

2019-11-30 13:18

考招新制／歸化後新住民 在台念大學免升學考

2019-11-30 13:17

大學個人申請花費大／弱勢生面試 高教司加碼補助

2019-11-30 13:00

個人申請大學要花數千元 教部明年起主導補助弱勢生

2019-11-30 10:29

換跑道！從頭準備指考考科 科大生拚上警專花不到1年

2019-11-29 21:03

大學參採高中學習歷程 定案公告

2019-11-29 14:33

高中學習歷程／高中師：家長別再期待孩子樣樣精通

2019-11-29 14:28

高中學習歷程／教部：非積點制 不是越多越好

2019-11-29 14:27

高中學習歷程／家長兩樣情 有的茫然有的放手交給學校

2019-11-29 14:25
看更多

熱門文章

長榮中學傳發不出薪水 教職員憂心年關難過

2019-12-18 23:51

欠薪爭議不斷！有3千多人私校 6年內減為不到500人

2019-12-19 15:18

獨／藥學系畢業從頭考醫科！明年重考大學人數飆新高

2019-12-19 21:02

百年老校發不出教師薪水 教部將查財務狀況

2019-12-19 13:37

長榮中學發不出薪水 校長：盡速尋求資金到位

2019-12-19 11:00

109學測英文科準備方向：熟練單字和文法句型 掌握各大題做題技巧

2019-12-19 09:11

長榮中學非幾百人小校 教長：要追查為何仍欠薪？

2019-12-19 14:31

109學測數學科準備方向：比答對率高不是寫得快 高手傳授讓你臨危不亂

2019-12-19 09:11

109學測國文科準備方向： 以宏觀角度閱讀 注意字數與時間掌控

2019-12-19 09:11

長榮中學發不出薪水 別讓老師、家長、學生失去信心

2019-12-19 09:05

校友捐1千萬走廊變書屋 取2兒姓名命名薪傳老父感恩心

2019-12-19 10:32

新課綱素養導向 7成家長霧煞煞

2019-12-18 23:40

國教署關心長榮中學財務危機 鄭新輝：請傾聽聲音

2019-12-19 13:11

長榮中學發不出薪水 黃偉哲：會請教育局、勞工局了解

2019-12-19 11:20

宋怡慧／聖誕禮物挑好了嗎？ 互贈彼此需要的生命之書吧

2019-12-19 15:58

賣菜顧家 「越南版阿信」鄭翠玄考上清大

2019-12-18 23:36

號召全球400校友返校 靜宜「校友日」超盛大

2019-12-19 14:31

高市兩所小學加入微軟學校 從古蹟校舍領悟力學原理

2019-12-19 15:24

東方科技大學董事會異動 林財源接任董事長

2019-12-19 12:23

輔英科大應用外語科公演《一念之間》 穿越時空三角戀

2019-12-19 08:15

長中教師會發聲明 不善意回應將不排除積極行動

2019-12-19 20:04

高中職12月21日補課 教育部5月就公布

2019-12-19 20:12

考驗知識技能 不一樣的鐵人競賽歡迎高中職、五專生

2019-12-19 11:30

樹德家商照顧服務科、幼保科服務學習 陪伴榮民過聖誕

2019-12-19 11:09

光復中學張采瑄獲烘焙組金手獎 成校內創科最好成績

2019-12-19 13:02

國際設計賽 亞大獲獎稱霸高教

2019-12-18 23:51

教長：長榮中學有口碑 將深入瞭解財務問題

2019-12-19 15:07

遭香港反送中波及 桃園校園愛心傘延遲抵台

2019-12-19 13:42

願景／美學從「小」培養 10所偏鄉獲法藍瓷藝術基金

2019-12-19 21:36

影／加式旅行是什麼樣？ 加拿大人都愛吃什麼神奇的食物

2019-12-19 09:21

高科大攜業者推電助腳踏車 打造小琉球低碳樂園

2019-12-19 16:52

火爆浪子找回餐飲興趣 高中生立志當大廚

2019-12-19 13:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top