獨／藥學系畢業從頭考醫科！明年重考大學人數飆新高

13.3萬多人報考的大學學測今天寄考試通知，大考中心初步統計，明年學測考生比今年少了5千多人，但非應屆重考生不減反增，多達近1.8萬人，比今年增加4千多人，占考生總數13.48%，人數、比率都創近年新高。

補教業者分析，在少子化趨勢下，重考生反而逐年增加，一大原因是學歷貶值，更多大學生、甚至藥學系等大學畢業生重考，希望拚上醫學系等含金量更高的科系。

大考中心統計，近年來不論指考或學測，非應屆重考生比率都逐年增加。103年指考非應屆生只占1成37，今年飆到了近2成2。

同樣地，103年學測非應屆生只有9千多人、約占6.6%；明年1月17、18日舉行的學測，初步統計，補習班及個別報名人數（絕大多是非應屆生），多達1萬7997人，約占1成35，人數6年內增加8成5，比率更增加超過1倍。

大考中心副主任黃璀娟指出，這兩年學測報考人數增加的原因，大考中心現有資料無法分析，但外界推測原因之一，是學測由最多採計五科，改為最多5選4科，加上不設總級分門檻，可能對部分科目比較強、少數科目較弱的學生重考較有利。

有開重考班的得勝者文教考試策略中心主任藍天予分析，重考生人數在少子化之下仍逆勢增加，主因在於求職不易，越來越多人願意花時間、花金錢補習，盼能考上含金量更高、更有前途的科系。

藍天予舉例，有重考生原本已就讀台大土木系一年級，當年學測國、英、數、自然共考了56級分，離4科滿分只差4級分，因此趁對高中課程還記憶猶新時重考，只要再多4級分，就有機會上醫學系。

藍天予說，甚至有不少藥學、醫技、物理治療等醫學院學生畢業後，再回頭重考含金量更高的醫學系，以醫院聘的藥師為例，月薪頂多8到10萬元，但剛當上醫生，月入就可能超過資深藥師，且在醫院的地位也遠高過藥師，有台大藥學系畢業生因此重考上台大醫學系。

此外，為避免新生註冊率太低、被教育部列輔，許多私立大學今年自砍招生名額，導致指考錄取率只有81.29%，創近年來新低，多達近8千人落榜，這也是明年學測重考人數再創新高的原因之一。