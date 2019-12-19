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109學測數學科準備方向：比答對率高不是寫得快 高手傳授讓你臨危不亂

2019-12-19 09:11聯合新聞網 文／蘇博(冠博文理補習班數學科教師)

在學測人人都是一百分鐘的情況下，比的是誰的答對率高不是誰寫的快。圖／聯合報系資料...
在學測人人都是一百分鐘的情況下，比的是誰的答對率高不是誰寫的快。圖／聯合報系資料照
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很多學生考數學時看到題目就趕快寫怕寫不完，以為「天下武功唯快不破」。在學測人人都是一百分鐘的情況下，比的是誰的答對率高不是誰寫得快。因此見招拆招，從容以對是很重要的。在這邊讓高手傳授幾招給你臨危不亂。

一、下筆第一題務必是拿手的章節，高手過招第一題是信心的起源。諸多學生第一題不會就腦中一片空白，頓時智商減半。所以第一題務必是拿手章節，這樣就會下筆如有神。

二、基礎定義要懂，很多題目都要先從定義下手；先了解題意，再用定義下手，往往就可以破題 (圓錐曲線題型常常如此) 。

三、常考題型一定要熟練，所謂「知己知彼，百戰百勝」，以下是常考的題型跟分析

(a) 多項式中的除法餘式與求其根之題型(牛頓法設餘式、勘根定理、無理根或負數根成對等)。(108單2多12，107多9，106選填C，105 多10，104多6)

(b) 指對數題型，特別是用其比大小。(108單5，107單4選填A，106單2選填E，105單4，104多7)

(c) 三角函數中，正(餘)弦值比大小、廣義三角函數、正弦定理、餘弦定理要熟練。(108多10選填E，107單5選填B，106單6，105單2多4，105選填AJ)

(d) 排組機(排列、組合、機率)，C、P、不盡相異排列、條件機率、獨立與互斥基本觀念要懂，有時用窮舉法也是一個好方法喔。(108單3多9、11，107單2、3，106單7選填F，105多13選填F，104單3選填B、C)

(e)平面向量，向量分量拆解、內積、三點共線、座標化都要會喔！(108選填G，107多10選填B，106選填B，105選填B，104選填E)常考在選填處，要注意。

(f)圓錐曲線，拋物線、橢圓與雙曲線的定義一定要懂，從定義下手題目會簡單很多。(108選填B，107多12選填E，106單3，105選填C，104多8)

(g)空間中的直線與平面，直線的參數式、對稱比例式與兩面式要會轉換，兩線交一點、平行與歪斜解的狀態要清楚；空間中的平面求法要會。(108選填F，107多11，106多10，105多9，104選填D)

(h)矩陣的四則運算、高斯- 喬登消去法及馬可夫鍊要弄懂。(108選填A，107選填F，106選填D，105選填D，104選填G)

四、最後衝刺，每天練一回養成好手感。因為學測著重於基本觀念的下手跟數學素養的養成因此學測模考題本過於艱澀或是特殊解法題目可跳過。近幾年歷屆學測試題務必完成，或許題型不會重複但難易度較相仿。

五、讀題有耐心不用急，學測考二十題平均下來一題五分鐘。除了多選題五個選項可能需要算五次外，選填填格子還具有排它性；因此建議先從單選或是選填有信心的章節下手。

學測數學考的是誰對於題目的理解度比較透澈並非是誰公式背的比較多，因此課本的基本定義務必要清楚明白，這樣一定可以「下筆如有神，手到分來。」

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