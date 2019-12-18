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109學年學測考試通知19日寄出 考生人數大減5000多人

2019-12-18 17:33聯合報 記者章凱閎／即時報導

大考中心今天表示，109學年度學科能力測驗（學測）明年1月17日至18日舉行，總計有13萬3千多人報考，比去年少約5000人，考試通知將於明天19日寄出，考生若三日後仍未收到，集體報名者請洽集體報名單位；個別報名者，請至大考中心網站查覽列印或電話語音（02-23643677）查詢。

大考中心表示，考生收到考試通知後，應確實核校相關應試資料。如發現考試通知上的姓名、身分證號、考區及報考科目等4項，有任一項與原報名資料不同者，請於考試通知寄發後3個工作日內提出更正。更正後的資料，將於明年1月3日連同試場分配表一併公告更新於應考資訊查詢系統，考生可自行至大考中心網站查覽或列印，或電話語音查詢。

考生於考試當日需攜帶簡章規定的應試有效證件正本之一，如國民身分證、有照片健保卡、駕駛執照、護照或居留證等，且於入場應試時供監試人。大考中心也建議考生同時攜帶考試通知應試，以利查找試場。

大考中心說，近年考生違反試場規則者以攜帶具有傳輸、通訊等功能的行動電話及穿戴式裝置居多，其中又以行動電話違規較多，請考生特別留意相關規定，以免被扣減成績。考生進入試場就座前，應取下穿戴式裝置，如智慧型手錶、手環，或耳機等；且將行動電話完全關機，放置於臨時置物區，不得攜帶入座。

考試開始鈴響後，若行動電話未完全關機，不論置放位置，依109學年度考試簡章違規處理辦法第8條與第24條，視使用情節輕重處罰，將扣減其該節成績最低為3級分，最高為該節全部成績。

大考中心今天表示，109學年度學科能力測驗（學測）將於明年1月17日至18日舉行...
大考中心今天表示，109學年度學科能力測驗（學測）將於明年1月17日至18日舉行，總計有13萬3千多人報考，比去年少約5000人。報系資料照
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