109學測英文科準備方向：熟練單字和文法句型 掌握各大題做題技巧

大學學測將在一月中舉行,在剩下一個月的時間裡,要如何做好考前準備。聯合報系資料照 分享 facebook

109學年度大學學測將在一月中舉行,在剩下一個月的時間裡,要如何做好考前準備,下面分別從學測題目中各大題型來建議考生準備的方向。

第一部分:單選題

詞彙題:

測驗高中常用單字和考生對於語意和詞彙搭配的了解與運用,要把第一冊到第五冊版本單字和5500~6000單字記熟。

綜合測驗:

就是考單字和片語、轉折語、文法句型和句子結構。

單字和片語─目的在測驗考生在理解文章內容上下文後是否可以選出連貫語意的詞彙,所以不僅單字量要夠,而且在遇到文章中有不懂的單字時,是否可以就文章中知道的單字和段落的大意來邏輯推論選出適當的詞彙。片語部分倒是建議考生可以將歷屆學測和當屆模考考題出現的片語做整理多加複習。

文法句型─測驗對文法句型的熟練度和對句子結構的判斷能力,考生要能辨識名詞、形容詞、副詞各個子句,才能選出正確子句的連接詞,還有對於句子結構中是動詞或是動詞變化後的分詞的判斷。另外轉折語以及帶領副詞子句和副詞片語的連接詞和介系詞請務必要熟記,這些都是綜合測驗必出的考題選項,考前這部分一定要記熟,這樣才能確保在這類型的題目得分。

以108學年學測考題為例:

‧考句子結構,考生得判斷是動詞還是動詞變化的分詞。

However, many people, either refusing to accept the new date or not having heard about it, 17 to celebrate New Year’s Day on April 1.

(A) continue (B) continuing (C) to continue (D) continued

解答:(D)

The idea was developed when a Spanish designer travelling to the

Philippines observed a traditional Filipino shirt 22 together with the

fibers of pineapple leaves.

(A) wove (B) weaving (C) woven (D) to weave

解答:(C)

‧副詞轉折語、副詞片語的介系詞

Other people began to make fun of these traditionalists, sending them on “fool’s errands” or trying to fool them into believing something false. 18 , the practice spread throughout Europe and the rest of the world.

(A) Precisely (B) Eventually (C) Additionally (D) Literally

解答:(B)

25 its low cost, this innovative material is already being used by

many leading fashion companies to make their products.

(A) Due to (B) Nothing but (C) In contrast to (D) On behalf of

解答:(A)

The size of the food they are about to eat is magnified while that of their hand remains normal. Their brain is 28 tricked into thinking they are eating more than they really are.

(A) beforehand (B) likewise (C) instead (D) therefore

解答:(D)

文意選填:

只要能掌握幾個重點其實不難拿分。

詞性辨別:對於文章空格中的答案,不要只是一昧地在想選項單字中文意思來作答,而是也要注意選項的詞性,例如:動詞還是分詞,形容詞還是副詞等,甚至對於名詞單複數或是動詞時態等等都要注意,判斷正確的詞性對於答案的選擇非常有幫助。

上下文意:除了上述詞性辨別外,同時要搭配句子前後語意和上下文語意來選擇答案。

以107學年學測考題為例:

Fortune cookies, commonly served after meals at Chinese restaurants in the U.S., are characterized by a fortune, which is written on a small piece of paper tucked inside the cookie. There are several 31 stories about the origin of the fortune cookie. None of them, however, has been proven to be entirely true.

[One] of these stories [ 32 ] [the cookie’s origin] back to 13th- and 14th-century China, which was then occupied by the Mongols. According to the legend, [notes] of 33 plans for a revolution to overthrow the Mongols [were hidden] in mooncakes that would ordinarily have been stuffed with sweet bean paste.

31. There are + Ns,所以 several 31 stories空格為形容詞。

33. notes of + N,所以 33 plans 空格為形容詞。

選項中的形容詞有 (F) secret秘密的 和 (G) successful成功的。

31題句子的語意是關於『幸運餅乾的起源故事』,(F) 和 (G) 選項都不對,因為後面有繼續說『沒有一個起源故事是被證實的』。所以就要找分詞的選項來考慮,而 (C) competing 就是答案,『有數個爭相說是有關幸運餅乾起源的故事』。

33題句子語意是有關於推翻蒙古人的革命計畫,所以選擇 (F) secret,秘密革命計畫。

32題主詞是one,空格是動詞,而且是第三人稱單數動詞,再加上後面有back to,就選 (I) traces追溯回,『其中一個餅乾起源的說法可以追溯回13~14世紀的中國』。

閱讀測驗

閱讀是配分最高的一大題~一題兩分,閱讀測驗涉及各領域內容,有生物、文化、科普、生活等,取材十分多元,出題多半是「主旨」、「細節、事實」、「推論」,近幾年也出現「段落架構」、「論述方式」的問題等,考生閱讀速度很重要,要能快速掌握文章所談的主旨和每一段落的主題,可以先掃瞄題目,由題目判斷是要用略讀技巧或是詳讀方式,迅速找到對應題目的文章內容來作答。

第二部分:非選擇題

中譯英:

兩題單句中譯英,中譯英多以反映現在社會的現象、趨勢及和考生生活貼近的內容來出題,考生在看到題目時,要想一想要用什麼句型和文法來表達,並且要能精準地掌握住詞彙和片語的選擇,這樣才能在中譯英上得分。另外建議考生要把歷屆考題和當屆模考的翻譯題反覆做練習。

作文:

非選擇題第二部分是作文,要針對看圖、主題和選擇三方面的寫作多加練習,另外學測未出過的題型但在各區英文學測模考有出現過的圖表作文也可以做些練習。可以拿出自己練習寫過的作文檢討曾犯或是常犯的文法錯誤或是單字拼寫錯誤,讓自己能修正更熟練句型,在文章中除了基本該有名詞、形容詞子句外,還要多些句型的變化,適當的運用副詞子句(片語)、分詞構句和轉折語,都可以讓文章增色不少,另外建議考生,作文的字數不要少於160個字,除了文章清楚的組織架構外,還要有足夠的內容細節(字數)才能增加文章的通順度和豐富性。

學測前要把近五到八年的歷屆題拿出來練習,尤其是針對近五年考題,了解出題方向才能做好準備,不斷地複習單字和文法句型,並徹底了解,再加上利用做題技巧才能在學測考試中得高分。