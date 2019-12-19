109學測國文科準備方向： 以宏觀角度閱讀 注意字數與時間掌控

108年學測國寫考試時間70分鐘，所以應試及最後檢查時間要控制在70分鐘左右。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

一、國寫（國語文寫作能力測驗）

107年學測國寫考試時間80分鐘，而108年學測國寫考試時間70分鐘，所以應試及最後檢查時間要控制在70分鐘左右。第一大題前兩小題及第二大題第一小題上，分別規定了字數限制，而只有第二大題第二小題是不限字數的。

準備應試時要特別注意字數與時間的掌控，有限字數中表達完整文意仍需琢磨技巧。在第二大題第二小題中，通常不限字數，通常標準要求還是要有六七百字的長度，因此前面數個小題的答題愈快，為最後一小題佔得愈大的優勢。

知性統整題型：

根據題目所提供的線索及要求作答。題目說明中可能含有「整理」、「分析」、「評論」、「觀點」等關鍵字，可視題目要求決定是否列點，條理化的答題方式可以使人一目了然。

若圖表資訊統整，則先化圖表為文字。題目若要求擇一立場，前後文必須以相同角度及邏輯分析議題，務必提出自己對該議題的觀點，並視寫作內容提出時事或史事佐證。推論過程是否順暢為高分關鍵。

感性抒發題型：

第一小題可能為寫作技巧分析，小說、散文、新詩的技巧分析略有不同，應熟讀各文類重要選文之賞析。感性題型的引文重在情緒變化，須仔細推敲其情緒寄託於文中何物，才能就此提出說明。

題目說明中可能含有「經驗」、「見聞」、「感想」、「啟發」等關鍵字，則務必提出個人經驗或見聞，應以較大篇幅描述相關感受，可夾抒夾敘，「必須」特別注意修辭及詞語、成語的運用，視內容決定經驗描述時的詳略，敘事能力十分重要。

二、選擇題：分為單一選擇題約34題及多選題約8題

基本語表能力：形音義、詞語及成語出題一向以Ａ類選文為主，故學生必須熟讀古文三十篇，並延伸易混淆字。主要是判斷運用是否恰當，但須注意古今異義、借代及錯綜、敬詞與謙詞的判別等。出題數約5～6題，在高分群是搶分關鍵。

語法修辭及寫作技巧：前一年的熱門影視作品可能會成為題材，這類題型說明較長，必須謹慎閱讀選答條件。如：借物抒情還是借景抒情，先寫景還是先寫情，是否為第三方評論，是否具有貶低或褒揚效果，是否具有影視戲劇拍攝效果等。

文意閱讀及題組：題目敘述最長，題組數變多，應保持作答耐心，包含長篇散文及小說節選，或科普文章、圖表判讀、史事論述等跨領域類型。懷舊、飲食文學也屬於出題大宗。選項精心設計誘答項目，語言邏輯及理解能力是重要的技巧。

國學常識：重視跨時代向度的整合，歷代知名人物及各課作家資料須稍加留意，判讀關鍵在於與人物關鍵字。如孔孟、屈原、司馬遷這等最具時代影響力的人物常是出題大宗。文體流變要注意前一代的革新反動，或可能是承接其遺緒。