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歡迎來當理工女 3個大學生辦高中營隊破解迷思

2019-12-14 14:08聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

台灣理工女學生正在攀升，教育部統計，107學年選讀科學及科技領域科系女生超過19萬人，創五年新高。三個台灣大學理工女生今年發起第一屆「女高中生科技工作坊」，邀請就讀高中的女生報名，課程內容包括理工科的性別平等、認識理工科系教學內容等。

「你是女生，為何要念第二類組？」發起工作坊的台大資工系甯芝蓶、電機系許天鈞和資管所徐嘉琪高中都念女校，她們一起接受採訪，分享各自走入理工科系的過程。她們說，部分家長仍存「男從理、女從文」的刻板印象。身邊大人的「刻意忽略」，讓她們難取得理工領域相關資訊。女校自然組的女生大多主攻第三類組，也減少她們認識理工領域的機會。

理工科系男女比最懸殊可達9比1，也讓女生成為「特殊少數」。男生若常和女生打交道、教女生功課，易被其他男生歧視為「工具人」；做分組報告時，也有男生認為自己該負責寫程式，女生負責上台做口頭報告就好。但從學業內容來看，資工和電機都沒有不適合女生讀。

也因懸殊男女比，理工女生求學過程中可參考的典範人物較少，也比較容易沒自信。許天鈞說，她聽過一句話：當環境都是女生時，女生更能拿出100%自信做自己。這也是她們發起這個工作坊的原因。

她們三人組隊辦活動，是因取得Google頒給多國女生的WTM獎學金，被指定要在台灣推展相關任務，鼓勵女生認識和參與科技。Google是推動職場多元性的公司，致力提升女性占比，也曾邀獎學金得主上課，分享女生在科技職場中會遇到的難題，以及該如何解決。

她們結合Google分享的內容，再加上自身經驗，今年寒假在北、中、男各開一場高中女生工作坊。課程內容包括女性職涯分享講座、資訊領域介紹和相關資源分享、性別平等與女性自我成長等。其中北部的工作坊在台北101大樓77樓的Google台灣總部舉辦，中部在台中女中，南部在成功大學。12月15日24時報名截止。

台大資工系甯芝蓶（右起）、電機系許天鈞和資管所徐嘉取得WTM獎學金，將舉辦第一屆...
台大資工系甯芝蓶（右起）、電機系許天鈞和資管所徐嘉取得WTM獎學金，將舉辦第一屆女高中生科技工作坊。記者潘乃欣／攝影
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活動發起人說明她們辦高中女生工作坊的原因。圖／取自Women Techmaker...
活動發起人說明她們辦高中女生工作坊的原因。圖／取自Women Techmakers 女高中生科技工作坊臉書粉專
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