高中英聽測驗上午登場 出門、進考場前要留意這件事

109學年第二次高中英聽今天登場，考試於上午11點15分打正式響鈴，響鈴完就不能進考場，也提醒考生要帶簡章規定的有效證件應試。

109學年第二次高中英聽今天登場，全台共4萬7396人報考。本報資料照片 分享 facebook

大考中心表示，考試的有效證件包括身分證、有照片的健保卡、駕駛執照、護照或居留證等。歷年違規情形最常見的是攜帶有傳輸、通訊功能的行動電話、穿戴裝置，提醒考生今年不要違規了。

呼籲考生記得將這些行動通訊裝置交給陪考親友保管，如果沒有親友陪考，要將手機關機放在臨時置物區，避免發出聲響。手表也要取消鬧鐘或整點報時功能。

因為一旦考試開始，試場內（含臨時置物區）手機、手表等物品發出聲響，一律扣減該節全部成績，等於該科成績零分。今年首次英聽測驗，違反試場規定共755件，其中應試未攜帶有效證件、且未在規定時間內送達共718件，占所有違規案件的95%。

這次考試全台共4萬7396人報考，約比上一次少6萬人。大考中心設31考區共1368個試場，中午12點考試結束。今年12月26日公告成績。這也是本學年最後一次英聽考試。成績分為A級（幾乎完全聽懂）、B級（大致聽懂）、C級（約略聽懂）、F級（僅能聽懂少部分）。

根據109學年大學入學簡章，個人申請有中山醫學大學醫學系等47校系採計英聽，13系要達A級、29系要達B級、5系要達C級。109學年繁星入學則有64校系要採英聽，指考分發有51系。