111新型學測手寫題大增 考生要加強溝通力、切忌錯字

大學入學考試中心首度公布111年學科能力測驗國文、英文科參考試卷，2科都出現兼具選擇題及非選題的「混合題型」，考生除了「選」答案，還要以文字解釋作答理由、表達看法；「卷卡合一」的新式答題卷也首度亮相。高中教師分析，參考試卷顯示新型學測不只考知識、也考驗「溝通力」，建議考生平時多訓練書寫簡答能力。

12年國教課綱上路後，教育部預計111年學年推出因應新課綱的新型態考試。為助本屆高一生提早暖身，大考中心10月公布各科考試說明，本月也將陸續公布各科參考試卷，且附上參考答案、評分原則及試題解析；明年4月中也要舉行首場新型態學測「試辦考試」，讓考生試手感。

大考中心表示，本次參考試卷由各科試題研發小組組卷，小組成員包括各領域大學教授、高中教師與大考中心研究員；題目初稿也經過高中生測試。但參考試卷僅作為參考練習、評量的示例，未來正式考試，將另組考試命題小組依據「考試說明」，考量測驗目標、試題難易度等組成最適當的試卷。

根據國文科參考試卷，考試時間90分鐘，計有選擇題21題、多選題5題及混合題7題；較108年學測國文科的選擇題34題、多選題8題，減少8題。題數雖減少，混合題型7題占有3題非選題，考生要能分析文章作者的寫作手法；也要具體簡述作答的理由及學思歷程，字數多限於25至40字內。

高中新課綱強調跨領域整合的素養能力，也體現在國文科參考試卷，例如有一題要考生解讀討論電子廢棄物的文章；有一混合題組，則引用發明汽車、和討論人工智慧（AI）的文章，提到AI無法完全解讀古詩詞「寄寓相思」的複雜意境；還有一題則要解讀台灣出版業的調查統計圖表。

英文科方面，台北中正高中英文教師吳佳穎表示，英文科參考試卷題數較108年學測英文少，但首度新增「篇章結構」及「混合題」。她解釋，篇章結構過去只出現在指考英文科，但111年指考改為分科考試，且不考英文，因此把篇章結構納入學測英文科，「整卷難度比往年學測高，但不及指考」。