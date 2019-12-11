考生注意 大考中心今公布學測國英參考試卷

大學入學考試中心今天公布111學年度起適用的學科能力測驗國文、英文兩科的參考試卷，後續將再陸續公布數學、社會及自然等科。公布內容包括：參考試卷說明、參考試卷、答題卷、參考答案及評分原則、試題解析等五部分。大考中心表示，這次公布的參考試卷相關題目初稿，先經過高中學生測試，諮詢大學教授與高中教師意見，最後並經過匿名審議諮詢後完成定稿。（https://www.ceec.edu.tw/xmdoc/cont?xsmsid=0J018586101460336585&sid=0J344403835063802563）

大考中心表示，111學年度起，學科能力測驗國文、英文、數學A、數學B、社會、自然各考科，將依據108學年度實施的十二年國教國民中小學暨普通型高級中等學校各領域課程綱要命題。

因應各考科測驗內容調整，大考中心已於今年10月1日公布各考科考試說明，內容包含測驗目標、測驗內容，試題舉例。今天再公布各考科參考試卷，內容包含參考試卷說明、整卷試題、答題卷、參考答案及評分原則、以及試題解析，希望讓各界了解適用於108課綱的學測各考科設計。

大考中心表示，國文考科分為兩節施測，分別為國文（一）：國語文綜合能力測驗（簡稱國綜），與國文（二）：國語文寫作能力測驗。各科公布內容包括：參考試卷說明、參考試卷、答題卷、參考答案及評分原則、試題解析等五部分。

大考中心說，這次公布的參考試卷，是由各科試題研發小組組卷，過程嚴謹。試題研發小組由各領域大學教授、高中教師與大考中心研究員組成，相關題目初稿先經過高中學生測試，後召開公開諮詢會議，諮詢大學教授與高中教師意見，最後並經過匿名審議諮詢後完成定稿。其中如有混合題組、非選擇題，也先經過閱卷會議，訂定評分標準。

大考中心表示，參考試卷僅作為參考練習、評量的示例，題目取材包括歷年相關考題或研究用試題。未來正式考試時，將由該次考試命題小組依據「考試說明」，考量測驗目標、試題難易度以及題型等整體分布，組成最適當的試卷。

以國文科為例，參考試卷選擇題型部分包括字音、字形辨識、語詞意義、成語意義、閱讀理解、文學知識、文化知識等測驗內容；混合題型部分包含二至三個題組，主要藉由不同的文本，測驗考生檢索與擷取文本訊息，以及理解、比較、分析、統整文本意涵的閱讀理解與表達說明能力。

為呼應十二年國教課綱強調核心素養的課程精神，國文科參考試卷適度融入素養導向試題，例如部分試題素材具生活情境或學術探究情境，或強調延伸學習的整合應用能力，或取材自跨領域文本，以及著重表達說明能力的混合題型。此外，參考試卷也配置字音、字形、字義、文學知識、文化知識等基本題。參考試卷兼容基本題與素養導向試題。

就試題取材而言，國文科參考試卷命題素材以符合普通高中學生程度、對應國文教材內容的古今各類文本為原則，取材遍及古典散文、古典詩歌、古典小說、現代散文、現代小說、現代詩歌、應用文、學術論文、跨領域文本、圖表等多元文本，兼顧文言與白話。另為考核課內學習成就，參考試卷也反映教材內容。