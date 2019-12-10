清華大學將申設學士後醫學系 培養醫學科學家

清華校長賀陳弘今與衛福部桃園醫院院長徐永年簽訂學術研究合作協議，右起分別為桃園市市長鄭文燦、清華大學校長賀陳弘、衛福部桃園醫院院長徐永年、衛福部長陳時中。圖／清大提供 分享 facebook

清華大學明年將正式申設學士後醫學系，除原有的醫學科學系、分子醫學研究所與其他相關系所的170名師資之外，正廣覓人才，將與全國各大醫學中心合聘150位 「醫師教授」，包括長庚、彰基、國泰等醫學中心。清華大學校長賀陳弘今與衛福部桃園醫院徐永年院長簽約，將禮聘部桃優秀醫師到清華執教，雙方並展開教學與研究的全方位合作。

賀陳弘表示，近年許多醫藥領域的重大發展都與高科技數位化相關，清大生醫、材料、動機、電機等系所都參與生物醫學領域相關研究，統計後才清大有高達7成教師研究與醫學相關，清大與桃園市政府合作，將在桃園航空城內興建醫學中心等級的醫院，「申設醫學系勢在必行」。

根據泰晤士世界大學排名最新公布的2020年各學術領域排名中，清大在臨床醫學領域排名全球第230名、在台灣排名第4，為沒有醫學系的大學中排名最前；在生命科學領域排名全球第191名，國內排名第2。

清大最近已陸續與長庚、榮總、台大、馬偕簽訂合作協議，合聘了35位 醫師教授。今天清大與衛福部桃園醫院簽訂學術研究合作協議，將合聘優秀的部桃醫師擔任清大教授，雙方將共享學術資源，清華醫學系的學生未來也可到部桃實習。賀陳弘表示，部桃在老人醫學等領域都位居領先，有清大在AI人工智慧方面研究加值，將可全面推動「智慧老人醫療」。

在衛福部的支持見證之下，清華大學醫院將與部桃、長庚攜手合作，共同努力成為桃園三大醫學中心，以最高標準照顧市民健康。

申設學士後醫學系部分，清大副校長周懷樸表示，預計明年申請學士後醫學系，規畫將獨立招收赴偏鄉服務的公費生，並培育研究型醫學生，以與目前其他大學的醫學教育有所區隔，而入學的學生將會在4年內完成醫學院學生6年的學業。

桃園市長鄭文燦今天出席簽約典禮表示，部立桃園醫院已具備準醫學中心的能力，只是沒有大學醫學院的配合，清華大學與桃園醫院的合作是「強強相加」，清大將能補足桃園醫院研究及教學方面缺口，成為國內未來頂尖的醫學中心。