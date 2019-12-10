清華大學將申設學士後醫學系 培養醫學科學家
清華大學明年將正式申設學士後醫學系，除原有的醫學科學系、分子醫學研究所與其他相關系所的170名師資之外，正廣覓人才，將與全國各大醫學中心合聘150位 「醫師教授」，包括長庚、彰基、國泰等醫學中心。清華大學校長賀陳弘今與衛福部桃園醫院徐永年院長簽約，將禮聘部桃優秀醫師到清華執教，雙方並展開教學與研究的全方位合作。
賀陳弘表示，近年許多醫藥領域的重大發展都與高科技數位化相關，清大生醫、材料、動機、電機等系所都參與生物醫學領域相關研究，統計後才清大有高達7成教師研究與醫學相關，清大與桃園市政府合作，將在桃園航空城內興建醫學中心等級的醫院，「申設醫學系勢在必行」。
根據泰晤士世界大學排名最新公布的2020年各學術領域排名中，清大在臨床醫學領域排名全球第230名、在台灣排名第4，為沒有醫學系的大學中排名最前；在生命科學領域排名全球第191名，國內排名第2。
清大最近已陸續與長庚、榮總、台大、馬偕簽訂合作協議，合聘了35位 醫師教授。今天清大與衛福部桃園醫院簽訂學術研究合作協議，將合聘優秀的部桃醫師擔任清大教授，雙方將共享學術資源，清華醫學系的學生未來也可到部桃實習。賀陳弘表示，部桃在老人醫學等領域都位居領先，有清大在AI人工智慧方面研究加值，將可全面推動「智慧老人醫療」。
在衛福部的支持見證之下，清華大學醫院將與部桃、長庚攜手合作，共同努力成為桃園三大醫學中心，以最高標準照顧市民健康。
申設學士後醫學系部分，清大副校長周懷樸表示，預計明年申請學士後醫學系，規畫將獨立招收赴偏鄉服務的公費生，並培育研究型醫學生，以與目前其他大學的醫學教育有所區隔，而入學的學生將會在4年內完成醫學院學生6年的學業。
桃園市長鄭文燦今天出席簽約典禮表示，部立桃園醫院已具備準醫學中心的能力，只是沒有大學醫學院的配合，清華大學與桃園醫院的合作是「強強相加」，清大將能補足桃園醫院研究及教學方面缺口，成為國內未來頂尖的醫學中心。
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