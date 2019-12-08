南華大學成年禮 感念父母養育情

南華大學昨天上午舉辦一年一度的大一新生成年禮儀式，共1200多位新生及200位境外學生參與，601位家長蒞臨觀禮，藉由莊嚴的古禮儀式，讓學生藉奉茶、擁抱等儀式，向父母感謝多年來的養育之恩，不少人因此留下感動的淚水。

林聰明特別為應用社會學系患有腦性麻痺的陳姓學生進行再加禮披巾及三加禮儀式，陳姓學生因行走不便，雙腳肌肉萎縮且多次開刀，9月入學前又再度手術，目前由母親每天陪同通勤上下課，陳姓學生為感謝母親自小悉心的呵護與照顧，也藉由成年禮活動為母親奉茶，以感謝養育之恩。

成年禮儀式首先由師長瓢水給每位學生飲用「淨儀」，教育學生飲水思源、體會父母撫育及師長教養的恩澤，「始加禮」則由子女向父母師長進行「奉茶」儀式，感謝父母養育之恩。

家長則為子女披授代表純潔與且象徵成長、脫離稚氣的白色絲巾，學生也以感恩之心，向父母親許下成年誓言，給予「愛的擁抱」，當孩子對家人說出「我愛你」並相互擁抱的這一刻，不僅拉進親子間的關係，家長看見孩子平安長大、懂事，不禁流下充滿喜悅與感動的淚水。

最後，再由師長為學生披上象徵飛黃騰達的黃巾與禮物，以祝福受禮者邁入成年。