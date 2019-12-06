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考生看過來! 對付學測國寫思辨式寫作有五大撇步

2019-12-06 05:07聯合報 記者陳宛茜／即時報導

大學學測即將到來，其中的國寫測驗今年推出新制強調思辨寫作，卻也讓多數習慣填鴨教育的學生，下筆時感到茫然沒有方向。兩位累積十多年教學經驗的國寫老師葉思、鄧名敦，合作出版新書「思辨式寫作:新制學測國寫哪有那麼難」，引領考生進行思辨式寫作。

今年起，大學學測將作文獨立施測，稱為「國寫」。題目分「知性題」與「情意題」兩種，各有一長文和一短文；考生必須在90分鐘以內，寫出兩種不同類型的四篇文章，極具挑戰。

「思辨式寫作」是鄧名敦、葉思兩位老師從事「思辨寫作教育」的八年課程精華。鄧名敦在「張曼娟小學堂」少年班執教，擅長帶領學生辯證思考，負責知性題的擬訂與分析；葉思則是高中國寫課程指導教師，受邀擔任多場國寫衝刺講座講師，負責情意題的書寫

如何在90分鐘之內寫出四篇文章？兩位老師將考題拆成五大思辨步驟：拆解題意、找尋線索、立意構思、深化論述、組織思路圖。

第一步，先抓出題目要求回答的重點和答題應遵守的脈絡，並用「關鍵字搜索」方法，找出題目中隱藏的答題線索。接著盡可能發想各種寫作面向，選擇其中最易得分者書寫；再將數據或是平日閱讀經驗併入作文，加強論述深度。最後根據上述環節搭建文章結構，立刻下筆作答。

圖表比重在近年的寫作測驗中大幅提高，107、108年的學測國寫題均出現長條圖。面對圖表題，該書建議考生，觀察橫向與縱向數據，尋找數值異常增減處，最後再比對異常處對整體表格數據的影響，就能順利作答。

如果不想考試下筆時一片空白，考生平時必須練習思考多元視角：面對一件事或議題，轉換各種角色：包括全觀者、旁觀者、主動者、被動者，從中找出下筆方向；再依據自己的經歷或寫作氛圍，挑選最適合的書寫角度。

思辨式寫作【新制學測國寫哪有那麼難 知性題&情意題12招全破解】書封。圖/野人文...
思辨式寫作【新制學測國寫哪有那麼難 知性題&情意題12招全破解】書封。圖/野人文化提供
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學測書寫

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