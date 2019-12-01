甄試太貴了！教部擬補助弱勢

2019-12-01 00:17 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／台北報導



個人申請甄試費居所有大學入學管道之冠，教育部109學年起推動各校運用高教深耕經費來補助弱勢生。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

大學個人申請招生名額比率愈來愈高，費用又居各入學管道之冠，恐對弱勢生不利。除了大學自辦補助參加甄試的交通、住宿等費用，教育部將要求各大學運用高教深耕計畫經費，補助弱勢生甄試相關費用。

目前一人可申請六個校系，第一階段每系要一百元報名費。如進到第二階段，每系收最多一千五百元不等的甄試費，連同交通、食宿費，南征北討動輒花幾千元。教育部高教司司長朱俊彰表示，一○九學年起，將推動各大學運用教育部高教深耕計畫經費，補助弱勢生參加甄試。

現已有部分大學補助弱勢生參加甄試，例如清大低收、中低收入戶免甄試費，另補助弱勢生來校面試的交通費。交大、成大、政大、義守大學甄試生，如為低收入戶免甄試費，中低收入戶減免六成等。台大也規畫未來全額支持弱勢生來校面試的交通費。

高教司說，扶弱是高教深耕目標之一，明年將放寬大學可用經費，補助弱勢生參加第二階段甄試，包括報名、住宿、交通費。一○九年高教深耕用於照顧弱勢額度有八億，教育部會按各校提交計畫書內容，決定八億如何分給全國各大學。

清大教務長戴念華說，清大已提供弱勢生甄試補助十餘年，經費來源包括校務經費和高教深耕經費。高教司宣布此事後，預計有更多學校投入。他說，除弱勢生，離島生對於交通和住宿補助的需求也很大，清大也提供相關補助。