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個人申請大學要花數千元 教部明年起主導補助弱勢生

2019-11-30 10:29聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

大學入學個人申請名額比率愈來愈高，費用又居各管道之冠，恐對弱勢生帶來不利影響。除了大學自辦補助參加面試的交通、住宿等費用，教育部也將要求各大學運用高教深耕計畫經費投入弱勢生甄試時的相關補助。

個人申請一人可填六個志願，填一個志願要100元報名費。如進到第二階段，每校收500至1500元不等的甄試費。雖然各系第二階段甄試日期愈來愈集中，有家長表示，考生如此南征北討，仍要花好幾千元的交通和住宿費。教育部高教司長朱俊彰表示，109學年起推動各大學運用教育部的高教深耕計畫經費，補助弱勢生參加甄試。

大學甄選入學委員會官網顯示，現已有大學自辦計畫補助弱勢生參加甄試，包括清華大學低收、中低收入戶免甄試費，另補助弱勢生來校面試的交通費；交通大學、成功大學、政治大學、義守大學甄試生如為低收入戶，免甄試費，中低收入戶減免六成等。

台灣大學副教務長兼招生辦公室主任詹魁元表示，扶弱是台大的招生目標，未來也規畫全額支持弱勢生來校面試的交通費。此外，學生入學後會設「希望小家」，由學長姊帶學弟妹，輔導課業與生活，助新生適應與成長。

此外，多所大學在個人申請管道，設有專收弱勢生的組別，如清大的旭日計畫、交大旋坤揚帆計畫、政大的政星組等。

中央大學教務長王文俊說，中央已有28系所招收一至二名弱勢生，最近一學年全校共38名弱勢生。台北醫學大學教務長梁有志說，北醫大個人申請已有15系開放優先錄取中低收入戶，另設「展翅組」，給予弱勢生免學雜費、免宿舍費，並以每生每年都能拿20萬元獎學金為目標。

台大明年個人申請也增設「希望組」專收弱勢生，校長管中閔日前在校務會議上說，明年疑招收占總招生名額2.3%的弱勢生，且以「兩年倍增、四年三倍」為目標，四年後收300個弱勢生進台大。

個人申請甄試費居所有大學入學管道之冠，教育部109學年起推動各校運用高教深耕經費...
個人申請甄試費居所有大學入學管道之冠，教育部109學年起推動各校運用高教深耕經費來補助弱勢生。本報系資料照片
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高教深耕計畫低收入戶教育部弱勢生

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