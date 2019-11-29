換跑道！從頭準備指考考科 科大生拚上警專花不到1年

2019-11-29 21:03 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ／即時報導



高雄科技大學化學工程與材料工程系的李柏廷，因不想考研究所，大三升大四時決定轉換跑道，報考警察專科學校。警專考的五科跟指考科目一樣，他之前讀高職，升科大考的是統測，對指考考科不熟悉。但多數人高中花三年讀的書，他拚不到一年就全擠進腦袋瓜，科大畢業後如願錄取警專，成為全班年紀最大的「高齡」警專生。

李柏廷說，雖然高職念化工相關科系，大學也就讀同領域，始終興趣缺缺，正巧朋友打算報考警專，而他也想去當警察。對他而言，雖然也可透過參加一般警察特考當警察，因法律考科門檻相對高，決定參加警專獨立招考，未來畢業通過特考也可當警察。

讀高職時較少著墨學科，除了化學，其他科目都不熟，李柏廷選擇到補習班速成學習，「跟著大家一起念書，也比較有目標。」警專多是高中、高職生報考，當時已是科大大四生的李柏廷，不但身分與眾不同，個性也沉穩許多。

李柏廷說，自己不擅長歸納重點，補習班講義給他很大的幫助，讓他可在有限時間內大量吸收考試內容。尤其手邊沒有任何一本高中課本，全仰賴補習班教材，上完課一定按時複習、練習題目，跟著補習班進度走。

「因為自己選的路，轉變很大，所以沒時間浪費，也沒機會失敗。」白天還要兼顧大學學業，晚上常來不及吃晚餐，就匆忙趕到補習班上課。李柏廷說，準備考試很緊湊，身心緊繃，特別是看到同學沉浸在迎接畢業的歡樂，自己卻獨自苦讀，讓他感到格外孤單。

儘管痛苦，李柏廷仍有毅力堅持下去。他表示，在補習班看到不少同學三分鐘熱度，中途就放棄，他卻始終認為「堅持下去，因為一定會值得！」不過，他也沒有因為考試就放棄所有娛樂，對他而言，適度休息，才能走更長遠的路。

化學雖是李柏廷的強項，但他說，正因為有把握，還是要花力氣準備，才不至於顧此失彼；英文科以補習班講義為主，讓他功力大增。此外，李柏廷也著重練習歷屆考題，將犯過錯的公式、概念牢牢記起，他說:「考古題多做，非常重要！」

李柏廷指出，5科考科範圍大、題目多，之前在補習班的模擬考從沒寫完過，真正上考場那天，他不斷自我提點要靜下心、不慌不忙，在一定寫不完的情況下，「會寫的，就要好好把握！」好在成績出來，名列前茅。