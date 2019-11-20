明年57校系 招「就業儲蓄」學生

2019-11-20 23:26 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ／台北報導



參加青年就業儲蓄方案的高中職畢業生，就業兩年後可報考為他們專設的升學管道。圖為今年考上台科大資工系的彰化高中畢業生陳俊廷（右）。 圖／陳俊廷提供 分享 facebook

教育部和勞動部前年推動「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，鼓勵高中職畢業生先就業，政府每月補助一萬元，期滿兩年還可參加特設升學管道，有明星高中生也參加。明年大學個人申請簡章最近公布，共五十七個校系設分組，招收儲蓄方案學生，包括政、清、陽明、台師大等頂尖大學。

就業儲蓄計畫是蔡英文總統力推的青年政策，前年原本設定五千人就業，最後只媒合七百多人就業，但有嘉中、彰中、師大附中等部分明星高中畢業生也參加；去年目標降到一千五百人，仍不到八百人就業；今年邁入第三年，就業人數倍增到一千五百多人，約七成高職、三成高中生。

教育部參事王俊權分析，參加方案人數倍增一大主因，是升學配套更完整，除就業滿一年可就讀大學進修部，今年大學個人申請、四技二專特殊選才、甄選入學等升學管道，也特設分組，共開出七百多個名額招收就業滿兩年的學生，很多頂尖校系也加入招生，提高誘因。

明年大學申請入學簡章近日公布，共五十七個校系設「青年儲蓄帳戶組」，招收七十七人，和今年差不多；明年四技二專特殊選才、甄選入學簡章，分別預定本月廿八日、十二月十日公告，也都特設分組，但和其他組別只能擇一參加。

王俊權表示，由於參與方案者已工作至少兩年，因此讓他們可用高三考學測成績申請入學，主要當成篩選門檻，採計成績則以審查資料（雙周誌、體驗學習報告）、面試為主。

明年申請入學招收就業儲蓄方案學生，公立以海洋大學五人最多，私校以文化大學十八人最多，政、清、台師大等頂大也釋出名額，如政大傳院不分系招兩人，只設國、英均標，審查資料占分六成、面試四成；清大清華學院學士班招兩人，門檻較高，國、英、數、自都要前標，占分比照政大傳院；台師大社教系招一人，國、英、社前標，數學均標，審查資料占八成，口試兩成。

清大教務長戴念華表示，清大課業重，學測門檻因此設前標，學生進到清華學院後，先不分系，給一年緩衝期斟酌能力探索性向，大二分流可任選哪一系就讀。