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私校招生雪上加霜 學測報名銳減五千人

2019-11-17 13:30聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

109學年學科能力測驗明年1月17日、18日舉行，學測報名日前已截止，大考中心表示，這次考試有13萬3000多人報考，比108學年的13萬8388人少了5000多人。

大學入學考試中心近日公布學測相關試務日程，由於學測已取消製發准考證，改寄發考試通知，考生應試時應攜帶有效證件正本（身分證、有照片健保卡、駕駛執照、護照或居留證等其中之一），至當節考試結束鈴聲響畢前仍未送達試場或試務辦公室者，扣該節考試成績1級分。

大考中心表示，109學年度學測考試通知將於今年12月19日寄發，考試通知的資訊包括考生姓名、應試號碼、身分證號、報考科目、考區、試場、考試日程及注意事項等，如於考試前毀損或遺失不再重製補發，考生可自行於大考中心網站列印。

109學年度學測日前截止報名，根據大考中心統計，約有13.3萬人報名，比108學年度減少約5000人。

大考中心表示，明年1月3日將公布學測試場分配表，1月16日下午2時至4時開放考生查看試場，建議考生盡可能依開放時間前往查看，提早熟悉交通路線及所需花費的時間。

109學年度學測也新增行動電話完全關機規定，大考中心指出，行動電話須完全關閉電源，同時關閉鬧鈴、震動、提示音等其他所有功能，要特別注意有些行動電話於電源關閉後仍可能自動開啟「關機鬧鐘」「定時開關機設定功能」等，而飛航模式、靜音模式等皆不符合完全關機。

大考中心提醒，考生入場時，應將已完全關機的行動電話置於臨時置物區，如違規將扣減學測一級分，若於考試鈴響後被發現隨身或攜入座時，將扣減學測二級分，被監試人員發現未完全關機者，將視情節輕重處罰，最重可扣減全部成績。

109學年學科能力測驗明年1月17日、18日舉行，學測報名日前已截止，大考中心表...
109學年學科能力測驗明年1月17日、18日舉行，學測報名日前已截止，大考中心表示，這次考試有13萬3000多人報考，比108學年的13萬8388人少了5000多人。本報資料照片
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