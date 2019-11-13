明年指考名額仍只占2成3！李家同響應連署增為5成

2019-11-13 20:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ／即時報導



教育部日前公告明年大學各管道核定招生名額及占比，個人申請從今年的51.89%增至52.2%、繁星推薦從15.46%降至15.21%，指考分發則從22.26%略增至23.06%，只略增345個名額，引發部分教團及家長團體不滿。

國教行動聯盟最近發起「落實多元入學、高中學習完整、指考名額50%」連署，訴求「落實多元入學，完整三年學習，厚植學生實力。甄選入學、指考分發，名額各半。」一向關心多元入學的學者李家同，也在臉書發文響應，號召網友加入連署，希望一個月內連署破萬人。

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國教盟指出，現行大學入學制度造成高中學習不完整，已直接衝擊人才培育，更令人憂心台灣如何提升全面國際競爭力。明年指考分發核定名額仍僅23%，國立大學理工科系指考核定名額比率更低，如此嚴重失衡的比率使得學生及家長不得不把握高達7成的甄選入學機會。

但因學測在高三寒假考試，考試範圍除國文、英文外，只有高一及高二課程，高三上的課程因準備學測，高三下的課程因準備甄試，都沒有認真學習，這些課程包括微積分、電學、有機化學等重要單元。國教盟表示，不完整的學習造成大學生學力低落的現象。雖然111年申請入學時程延後到五月中辦理，但學測時間仍在寒假，如果甄選入學比率仍高，恐難解決學習不完整的問題。

國教盟另指出，繁星推薦初衷是為了要照顧偏鄉弱勢生，但因私校生也可報名，已逐漸演變成某些有錢有勢家庭的舞台，變相鼓勵機會主義。至於個人申請，主要功能在於提供學測考不出來的能力有發揮機會，但甄試審查的公平公正性始終不能讓家長放心，未來採用學習歷程檔案後恐加劇軍備競賽。

國教盟表示，教育部曾訂出申請入學以不超過45%為原則，但許多大學大幅擴增名額，使指考分發比已低於20%。教育部曾承諾將嚴格審查申請入學名額，但依據公告的明年核定招生名額，顯已跳票。明年大學生源將減少約2.1萬個, 各大學搶學生的動作恐更激烈。

國教盟認為高中學習應完整有效，多元入學有其適性意義，但須能落實。大學入學制度要做到公平、公正、公開，並彰顯「努力才有收穫」的公義價值，甄選入學及考試入學的管道則必須均衡發展，指考分發名額應占50%。