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反送中衝突升溫！ 香港中文大學宣布：本學期即起結束

入國籍反而被懲罰！新住民樂見比照外籍生升大學

2019-11-13 17:51聯合報 記者張錦弘／即時報導

入國籍、領有中華民國身分證的新住民，已多達60萬人，其中有些在母國就已高中畢業，為了考公職、提升技能或當新住民語教師等需求，希望升大學進修，但目前規定，他們不能比照外籍生升學，要和本地生一樣考升學考，因此卻步。立法院教育委員會今天初審通過大學法修正草案，未來高中畢業、入國籍的新住民，可比照外籍生升學。

來台38年的越南新住民張婉貞指出，許多高中畢業的東南亞新住民，已歸化中華民國國籍，為了求上進想升大學，卻要比照台灣高中生考學測、指考等升學考，但因中文非母語，根本考不好，「入國籍反而變相懲罰上進的新住民」，許多新住民因此打消升學念頭，大學也因此錯失了人才。

張婉貞說，她身邊就有新住民，為了升學，寧願不入國籍，換取比照外籍生，不用考升學考，但也要冒險，若將來和台灣的老公離婚，就可能因為沒國籍而被迫出境。她樂見立委修法，讓入國籍的新住民能比照外籍生升學，鼓勵更多新住民進修、貢獻所長。

來台38年的越語老師張婉貞樂見立院修法，讓入國籍的新住民可比照外籍生升大學。記者...
來台38年的越語老師張婉貞樂見立院修法，讓入國籍的新住民可比照外籍生升大學。記者張錦弘／攝影
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新住民升學外籍生

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