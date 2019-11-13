入國籍反而被懲罰！新住民樂見比照外籍生升大學

2019-11-13 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ／即時報導



入國籍、領有中華民國身分證的新住民，已多達60萬人，其中有些在母國就已高中畢業，為了考公職、提升技能或當新住民語教師等需求，希望升大學進修，但目前規定，他們不能比照外籍生升學，要和本地生一樣考升學考，因此卻步。立法院教育委員會今天初審通過大學法修正草案，未來高中畢業、入國籍的新住民，可比照外籍生升學。

來台38年的越南新住民張婉貞指出，許多高中畢業的東南亞新住民，已歸化中華民國國籍，為了求上進想升大學，卻要比照台灣高中生考學測、指考等升學考，但因中文非母語，根本考不好，「入國籍反而變相懲罰上進的新住民」，許多新住民因此打消升學念頭，大學也因此錯失了人才。

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