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109年大學甄選入學7.1萬名額 招生簡章今起發售

2019-11-12 18:04聯合報 記者章凱閎／即時報導

109學年度大學繁星推薦和個人申請管道的招生簡章今天正式發售，繁星推薦約1.6萬個名額，個人申請約5.5萬個名額，甄選入學合計約7.1萬個名額。

大學甄選入學委員會表示，109學年度大學繁星推薦入學和個人申請入學招生簡章的售價與去年相同，繁星推薦招生簡章每本售價新台幣80元，個人申請招生簡章每本售價180元。

甄選委員會表示，紙本簡章購買分為「網路購買」、「通信購買」及「至各代售點親自購買」等3種方式，高三應屆畢業生可向就讀學校洽詢是否提供團購代訂，也可自行上網訂購，或至各地區代售地點親臨購買。

根據甄選委員會資料，109學年度繁星推薦招生共有68所大學校院參與招生，提供1萬6110個招生名額，比108學年度略減；個人申請入學共有69所大學院校參與招生，提供5萬5267個招生名額，比108學年度略增。

甄選委員會指出，109學年度繁星推薦有64個校系使用高中英語聽力測驗作為檢定項目之一，個人申請有57個校系使用英聽作為檢定項目之一；另外，個人申請管道持續試辦檢定、倍率篩選「大學程式設計先修檢測」（APCS），109學年度共有38個校系參與試辦。

甄選委員會提醒，109學年度起，大學繁星推薦牙醫系由第三類學群調整至第八類學群，比照醫學系，除第一階段檢定、比序篩選，需辦理第二階段指定項目甄試（面試）後擇優錄取。

109學年度大學繁星推薦和個人申請管道的招生簡章今天正式發售。報系資料照
109學年度大學繁星推薦和個人申請管道的招生簡章今天正式發售。報系資料照
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繁星面試牙醫

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