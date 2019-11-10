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台大個申首設希望組 學測4科均標有望上法律、外文系

2019-11-10 22:52聯合報 記者章凱閎／即時報導

為促進階級流動、消除教育不平等，各大學近年來大幅降低弱勢生入學門檻，明年全台有逾6成學校在申請入學釋出弱勢生名額，公立頂尖大學申請入學的弱勢生名額也從今年的321人提升到明年364人，考生只要學測各科達均標，就有望錄取台大法律、外文、農經等系。

愈來愈多頂大在特殊選才或申請入學等管道祭出弱勢生優先入學專案，針對低收、中低收、特殊境遇家庭、新移民子女等身份的考生，放寬一階學測成績篩選門檻，綜合考量學生的品性、學習動機、家庭條件等進行招生，且名額逐年成長。例如中興「興翼招生組」名額從今年37人，明年提高為47人；清大「旭日招生組」也從33人提高為35人。

台大明年也首度在申請入學增辦「希望組」，為國立頂大專設組別招募弱勢生的最後一塊拼圖。首年有34名額，包括熱門的醫學系、法律系、外文系、財金系等33系都有1位名額；電機系則為2位名額。一階學測成績門檻也放寬許多，具弱勢身份的考生只要各科達均標，就有望錄取台大法律、外文、農經等系。

台大校長管中閔也宣示，台大明年弱勢生入學名額，預計占總招生名額比率的2.3%，也就是約100名弱勢生，且將以「2年倍增、4年3倍」為目標，等於4年後可望有約300位弱勢生可進台大。

但弱勢生名額愈來愈高，也曾有第一線招生單位反映，擔憂學生家長以取巧的方式取得弱勢資格，例如部分家庭收入不會見帳、不必納稅，或是有些經濟弱勢家庭，卻因家有房產而不符標準，讓學校誤判誰是真正的弱勢生；各校也有對應的配套措施。

以台大「希望組」為例，招生科系為了解考生情況，除了辦理面談、電話訪談之外，也可能實地訪視考生家庭環境。至於清大「旭日組」方面，清大副教務長及招策中心主任焦傳金表示，弱勢生除了出示政府資料之外，負責甄試的教授也會在面談中檢視考生的家境是否與書審資料一致。

焦傳金也說，各大學招收弱勢生，最關心的並不是考生是否在特殊領域有傑出表現、或是有多亮眼的學業成積，而是考生的個人特質是否具有在「逆境求生」的毅力，因為未來進入大學後，弱勢生往往要肩負學業重擔及家庭經濟，必須有好的抗壓力才能面對未來的挑戰。

為促進階級流動、消除教育不平等，各大學近年來大幅降低弱勢生入學門檻，明年全台有逾...
為促進階級流動、消除教育不平等，各大學近年來大幅降低弱勢生入學門檻，明年全台有逾6成學校在申請入學釋出弱勢生名額，公立頂尖大學申請入學的弱勢生名額也從今年的321人提升到明年364人，考生只要學測各科達均標，就有望錄取台大法律、外文、農經等系。報系資料照
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