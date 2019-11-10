台大個申首設希望組 學測4科均標有望上法律、外文系

2019-11-10 22:52 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ／即時報導



為促進階級流動、消除教育不平等，各大學近年來大幅降低弱勢生入學門檻，明年全台有逾6成學校在申請入學釋出弱勢生名額，公立頂尖大學申請入學的弱勢生名額也從今年的321人提升到明年364人，考生只要學測各科達均標，就有望錄取台大法律、外文、農經等系。

愈來愈多頂大在特殊選才或申請入學等管道祭出弱勢生優先入學專案，針對低收、中低收、特殊境遇家庭、新移民子女等身份的考生，放寬一階學測成績篩選門檻，綜合考量學生的品性、學習動機、家庭條件等進行招生，且名額逐年成長。例如中興「興翼招生組」名額從今年37人，明年提高為47人；清大「旭日招生組」也從33人提高為35人。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

台大明年也首度在申請入學增辦「希望組」，為國立頂大專設組別招募弱勢生的最後一塊拼圖。首年有34名額，包括熱門的醫學系、法律系、外文系、財金系等33系都有1位名額；電機系則為2位名額。一階學測成績門檻也放寬許多，具弱勢身份的考生只要各科達均標，就有望錄取台大法律、外文、農經等系。

台大校長管中閔也宣示，台大明年弱勢生入學名額，預計占總招生名額比率的2.3%，也就是約100名弱勢生，且將以「2年倍增、4年3倍」為目標，等於4年後可望有約300位弱勢生可進台大。

但弱勢生名額愈來愈高，也曾有第一線招生單位反映，擔憂學生家長以取巧的方式取得弱勢資格，例如部分家庭收入不會見帳、不必納稅，或是有些經濟弱勢家庭，卻因家有房產而不符標準，讓學校誤判誰是真正的弱勢生；各校也有對應的配套措施。

以台大「希望組」為例，招生科系為了解考生情況，除了辦理面談、電話訪談之外，也可能實地訪視考生家庭環境。至於清大「旭日組」方面，清大副教務長及招策中心主任焦傳金表示，弱勢生除了出示政府資料之外，負責甄試的教授也會在面談中檢視考生的家境是否與書審資料一致。