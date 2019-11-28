公民時事題／澳洲主要報紙頭版文字塗黑 抗議政府限制新聞自由

2019-11-28 16:27 聯合報 台南女中陳正益老師／撰寫



澳洲各主要報紙今天都把頭版文字塗黑遮去訊息，抗議政府限制新聞自由。 歐新社 分享 facebook

一、時事掃描：

澳洲主要報紙頭版文字塗黑 抗議政府限制新聞自由

平時競爭激烈的澳洲報業，今日聯手塗黑自家報紙頭版文字，抗議政府限制新聞自由。今年聯邦警察突襲一位新聞集團記者的家，也進入澳洲廣播公司(ABC，公共電視台)新聞編輯室搜查，只因兩家媒體報導了一位吹哨者(內部告發者)透漏的訊息。

【2019/10/21聯合新聞網】

二、命題趨勢：

新聞自由與國家安全孰輕孰重不僅是歷屆學測試題，也是許多國家面臨的兩難議題，過去一向以民主自由為傲的美國，就不只一次的被揭露政府以國家安全為名監控全世界或民眾，而此經由媒體報導之後，官方就出面指責媒體報導損害國家安全，讓國家在打擊反恐的工作上更加困難。而台灣新聞自由與隱私權的爭論也曾透過大法官以憲法法庭的方式予以解釋，因此該議題考生可多加留意。

三、牛刀小試：

澳洲媒體曾因報導執政黨的弊端，而遭到警方強行進入新聞編輯室搜查，並被檢方求處罰款與監禁。請問：若在台灣，關於此新聞事件的相關論述下列何者正確？

(A)由於媒體報導內容涉及國家安全，故應該禁止媒體的報導自由

(B)新聞自由屬於第三權，任何情況都不應加以限制，以保障人權

(C)若涉及公益，國家應保障媒體新聞自由，使民眾享有知的權利

(D)媒體新聞自由權的保障是屬於一種新興人權，故為第三代人權

解答：(C)

解析：根據媒體新聞自由的精神，若新聞報導的內容事涉公益，則新聞自由應該被保障，以使民眾享有知的權利，並使媒體發揮監督政府的第四權角色，故(C)正確，反之(A)錯誤。(B)媒體屬第四權。(D)屬基本自由權為第一代人權。

四、歷年考古題:

社會秩序維護法規定：「無正當理由，跟追他人，經勸阻不聽者，處新臺幣三千元以下罰鍰或申誡。」關於上述規定，以下何者正確？【108指考試題】

(A)記者享有憲法保障新聞採訪自由，上述規定對記者跟拍採訪完全不適用(B)在公園定點拍攝景色時，途經之路人恰被拍攝入鏡，可依上述規定主張拍攝者之行為違法(C)警察機關依上述規定開罰時，須所有的構成要件皆符合，始得處罰；受處罰人倘若不服警察機關裁罰，得立即向行政法院提起撤銷訴訟(D)貪瀆事件屬大眾關切並具一定公益性及新聞價值，記者以跟追方式進行採訪，而具正當理由者，即不在上述規定處罰之列

解答：(D)