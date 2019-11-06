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為何切肉見虹光？高中必修探究與實作 大考命題曝光

2019-11-06 19:10聯合報 記者張錦弘／即時報導

大考中心公布的111年學測自然科考試說明，有一道考探究與實作的例題。圖／翻攝自大...
大考中心公布的111年學測自然科考試說明，有一道考探究與實作的例題。圖／翻攝自大考中心網頁
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8月上路的高中新課綱，從高一生開始實施，他們111年升大學的考招制度，也配合新課綱修正。其中自然科新增跨科、且沒有課本的「探究與實作」，在自然科必修12學分中，占了1/3、多達4學分，未來大學學測會不會考、怎麼考，高中師生及家長都很關心。

大考中心最近公布的111年學測各科考試說明，自然科就很明確把探究與實作列入考試範圍，且特別引用例題，解釋未來會怎麼考、檢測課綱的哪些能力及學習內容。

考試說明指出，探究與實作是針對物質與生命世界，培養學生發現問題、認識問題、問題解決、提出結論及表達溝通之能力，課程內容著重學科間的整合及實作技能，期能達到學理與實踐相互為用的目標。

未來在測驗目標研擬時，會參考自然領綱的學習表現和探究與實作學習內容，並配合學測特性，轉化成命題與評量可執行的項目。

大考中心考試說明中，舉了一道題組為例。題目一開始描述小明的家人在市場買了真空包裝的肉，回家打開切成肉片，發現切面泛著淡淡的偏綠色金屬幽光（附照片），有些地方還看到彩虹色的金屬光澤，心想是不是肉被金屬汙染了呢？

於是小明上農委會的「農業知識入口網站」詢問，駐站專家表示，無論新鮮的肉或煮熟的肉，經過鋒利的刀具切割後，在切面上有時可見彩虹光澤，主要是因為切面上有肌肉纖維造成（附圖），是很正常的物理現象，這種現象在孔雀羽毛和魚的鱗片皆可見但其原理與光通過三稜鏡所產生的現象並不相同。

小明於探究與實作課程中與同學小儒及阿平提出出「肌肉切割後會產生金屬光澤」的現象，拿出X、Y、Z三種不同刀子，先用同等力道切割紙張的張數判斷刀子鋒利程度，再以不同角度方式切肉，並把有無金屬光澤的結果記錄在表中。

題目考依據「農業知識入口網站」駐站專家的說法，關於干涉、漫射、色散、反射、折射等5種光的物理現象，何者最適合說明肉的切面有彩虹色的金屬光澤？

答案是干涉，指的是「兩列或兩列以上的波在空間中重疊時發生疊加，從而形成新波形的現象」。

大考中心解釋，這一題除了考必修物理中，光除了反射和折射現象外，也有干涉及繞射現象，也檢測探究與實作「發現問題－蒐集資訊」的能力。另一題則要考生從探究結果形成的5個論點，挑出過度推論的論點，考的是「分析資料和呈現證據、評價與省思」等能力。

●111年學測與指考的考試說明詳見 https://www.ceec.edu.tw/xmdoc/cont?xsmsid=0J018585845010094026&sid=0J270516560005218952

學測課綱

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