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高三生注意！升學考前最後一次英聽考試 7日截止報名

2019-11-06 16:33聯合報 記者章凱閎／即時報導

109學年度學科能力測驗（學測）及第二次高中英語聽力測驗考試報名將於明天截止，對第一次英聽考試成績不滿意的學生，可把握報名機會，兩次成績可擇優採認。

高中英聽測驗一年舉辦2次，考生可2次都參加，成績擇優採認。109學年度第一次高中英聽考試已於10月31日寄發成績單，第二次考試則預計於12月14日舉行，報名時間至明天截止。

根據大學甄選入學委員會日前公布的資訊，109學年度「繁星推薦」管道共有64校系使用高中英聽測驗成績作為檢定項目，其中18系要求A級、40系要求B級、6系要求C級。

「個人申請」管道則有57校系使用高中英聽測驗成績作為檢定項目，其中20系要求A級、32系要求B級、5系要求C級。考生務必翻閱簡章，確保自己有達到校系要求的成績，否則第一階段就會被篩掉。

大考中心表示，109學年度高中英聽考試全面採用MP3播放器，且新增「行動電話未完全關機」的罰則。考試鈴聲響後，只要被監試人員發現行動電話還開著，不論放在何處，都會被扣減3題分成績。

大考中心也說，未依簡章規定期限內辦理報名及繳費者，即未完成報名手續，逾期不受理補辦報名或繳費，也不得參加考試。完成報名手續的考生，無論是採集體報名或個別報名，應於規定期限內以網路或電話語音（02-23643677）確認報名資料是否完備。若考生發現與原報名資料不符或遺漏，應以相關證明文件向大考中心申請補正。

109學年度學科能力測驗（學測）及第二次高中英語聽力測驗考試報名將於明天截止，對...
109學年度學科能力測驗（學測）及第二次高中英語聽力測驗考試報名將於明天截止，對第一次英聽考試成績不滿意的學生，可把握報名機會，兩次成績可擇優採認。報系資料照
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英聽繁星學測

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