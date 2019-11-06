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明年台大醫學系個人申請 筆試成績前100名才可參加口試

2019-11-06 00:08聯合報 記者章凱閎／即時報導

不少大學科系在申請入學二階甄試會進行筆試、口試，作為篩選門檻，但各系甄試行程難免發生衝堂，導致學生被迫擇一報考。台大今年首度試行「共同筆試」，由校方設計筆試試卷，參與的10科系可共用筆試成績；明年台大改良作法，改由醫學院、工學院、電資學院3院各自設計試卷，且台大醫學系、牙醫系考生依筆試成績，擇優者才可參與口試。

台大不少二、三類科系，因筆試項目相似，今年首度試行「共同筆試」，改變往年由各系自行辦理筆試，由校方主持規劃數學、物理、化學、生物4科試卷，各科成績則供參與的科系參採，大幅減少衝堂、且節省甄試成本。

但台大教務長丁詩同表示，不同學院的考試重點不一，例如同樣是「化學」科，牙醫系與化工系的命題取向不一，且明年參與的科系增為11系，因此明年共同筆試不再由校方統籌，改由醫學院、工學院、電資學院三院各自設計試卷。

以台大醫學院為例，醫學系、牙醫系、藥學系3系共同設計化學、生物科試卷且共用成績。但其中，台大醫學系、牙醫系今年因一階超篩、甄試考生太多，明年這2系的考生考完共同筆試後，成績擇優者才可參與口試，例如台大醫學系明年招生名額50人，筆試成績前100名者可參與口試；牙醫系明年招生12人，筆試成績前24名可參與口試。

台大工學院也自行設計共同筆試試卷，但又細分A、B組。A組為土木系、機械系、工科海洋系，考科為數學、物理；B組為化工系、材料系、醫工系，考科為化學、物理。但2組都選在明年4月19上午進行筆試，換言之，若考生選填A組任一科系，即與B組科系無緣。丁詩同表示，主因是此2組科系所需專長差異大，工學院評估應不會發生排擠效應。

台大電資學院的電機系、資工系則共同考數學、物理2科，與工學院A組的考科相同，但試卷內容不同，考生務必看清楚簡章內容，且確認甄試時間，避免衝堂浪費志願序。

不少大學科系在申請入學二階甄試會進行筆試、口試，作為篩選門檻，但各系甄試行程難免...
不少大學科系在申請入學二階甄試會進行筆試、口試，作為篩選門檻，但各系甄試行程難免發生衝堂，導致學生被迫擇一報考。報系資料照
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