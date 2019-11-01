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中職／中信兄弟宣布不續約伯納 新教頭未定

不再有後顧之憂！清大優秀博士生最高月領8萬獎學金

不再有後顧之憂！清大優秀博士生最高月領8萬獎學金

2019-11-01 12:08聯合報 記者王駿杰／新竹即時報導

為鼓勵具研究潛力的學生攻讀博士，不再有後顧之憂，國立清華大學今宣布，將為科技部每月4萬元的博士生獎學金再加碼，另加上兩項清華獎學金，讓優秀的博士生每月最多可領8萬元，不輸進入產業工作的起薪。

科技部日前宣布，從今年9月起補助各大學設立「培育優秀博士生獎學金」，獲獎學生每月能領4萬元獎學金，達續領標準者最高可連領4年，第一、二年由科技部提供3萬元，清大自籌1萬元；第三、四年則是科技部提供2萬元，清大自籌2萬元。清大今年爭取到22個名額，每個學院保障至少有1個以上名額。

清大教務長戴念華指出，為提高獎勵，校內再加碼「國立清華大學校長獎學金」與「國立清華大學鑫淼重點科技博士生獎學金」，前者依逕行修讀博士、甄試及考試入學等不同管道，每月可領2至2萬5千元，達續領標準者最高可連領4年。若同時獲科技部獎學金，其中的清大自籌部分得由校長獎學金支出。鑫淼重點科技博士生獎學金則是今年新增的獎學金，由鑫淼基金會提供給修讀電機、資工、通訊、人工智慧、生醫、永續經營相關領域的優秀博士生申請，每月可領2萬5千元，最多連領3年。

戴念華說，清大是研究型大學，有許多深具研究潛力的頂尖學生攻讀博士，希望他們不因經濟壓力而影響研究之路，因此提供高額的獎學金資源。最優秀學生可同時申獲二或三項獎學金，而非將資源稀釋平均分配。

清大最近完成108學年的博士生獎學金審核，剛考上電子工程研究所的博士生王建評就以優秀學業表現及具潛力的研究計畫成為清大博士生獎學金的「三冠王」。

清大指出，王建評畢業自清華電機系，是學、碩、博都在清華攻讀的「三清」學生，大學時曾獲書卷獎，就讀碩士期間以第一及第二作者在Sensors等國際期刊發表論文，並在IEEE IEDM國際會議發表及報告，獲得獎學金評審的青睞。王建評的研究主要專注在離子感測器，希望研發靈敏度更高的感測器，將可應用在物聯網及生物科技領域。

王建評說，清大提供博士生豐富的獎學金資源，對減輕博士生求學時的經濟壓力無疑是一大幫助，獎學金除能用來支應日常開銷，未來想出國參加國際研討會也不必為經費而發愁，「但接下來我的壓力就大了，一定得拿出對得起這份肯定的研究成果。」

清華大學最優秀博士生可同時申獲二或三項獎學金。示意圖／清大提供
清華大學最優秀博士生可同時申獲二或三項獎學金。示意圖／清大提供
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