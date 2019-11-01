親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

中職／中信兄弟宣布不續約伯納 新教頭未定

不再有後顧之憂！清大優秀博士生最高月領8萬獎學金

改善同分超篩 明年151系增加參採科目

2019-11-01 11:55聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

109學年大學入學簡章今天公布，各大學釋出繁星推薦招生名額略少於去年，個人申請名額略多於去年。而為改善去年同分大幅超篩，明年有132個系組參採科目增一科，19個系組增二科。其中，鬧出爭議的清大電機乙組明年加採英文，交大材料系除了英文、自然，新增國文、英文、自然成績總和。

大學甄選入學委員會統計個人申請及繁星推薦參採英文的校系最多、其次為國文、數學。至於高中英聽測驗，明年繁星有64系要參採，個人申請有57系要參採。另外，大學程式設計先修檢測（APCS），今年增加至38系加入。

去年五選四新制上路，一系最多參採四科學測成績，引發同分考生太多的超篩現象。大學招生委員會聯合會要求超篩程度高的校系檢討，有些去年只採兩科的校系，今年加採科目來調整。清大電機系乙組去年採數學、自然，今年新增英文。交大材料系去年採英文、自然，今年採這兩科和國文、英文、自然的級分總和。

為防超篩，甄選會明年起也調整制度，牙醫系的繁星推薦管道由第三類學群調整至第八類學群，也就是招生上比照醫學系，除第一階段檢定、比序篩選外，另需辦理第二階段指定項目甄試後擇優錄取。

另，甄選會也訂定同分篩選方式，明年起的個人申請第一階段若出現超篩現象，校系除採用現制，在其參採科目中，按考生的總級分再次篩選外，也可擇訂同級分超額篩選的學測科目及順序，按特定科目的成績再篩一次。

甄選會統計各管道招生名額，109學年度繁星推薦招生有68所大學校院、1787個學系（組）參加，招生名額共1萬6110個，比去年少261個。個人申請入學招生有69所大學院校、2154個學系（組）參加，招生名額達5萬5267個，比去年增加289個。

甄選會表示，明年個人申請新增「連江縣社會工作人力培育獎勵計畫」公費生3名。個人申請招生名額也包含師資培育公費生16名、招收醫學系公費生69名、參與「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」計畫滿二年以上之學生77名。

109學年大學入學簡章公布，網路版先釋出，紙本簡章11月12日起發售。圖／取自大...
109學年大學入學簡章公布，網路版先釋出，紙本簡章11月12日起發售。圖／取自大學入學甄選委員會網站
分享

繁星交大清大
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

明年大學入學簡章公布 各校系參採科目網址看這裡

2019-11-01 09:59

高中英聽成績出爐 F級人數占比創五年新低

2019-10-31 10:36

不再有後顧之憂！清大優秀博士生最高月領8萬獎學金

2019-11-01 12:08

高中英聽A級人數3年最低 這13系個人申請要達A級

2019-11-01 00:05

高中英聽成績9時起公告 查詢網址在這裡

2019-10-31 03:13

選系不踩雷 升學輔導網給解方

2019-10-29 23:36

家長樂見增加指考名額 也有人批教部管太細

2019-10-28 23:52

指考分發名額 明年有望增加

2019-10-28 23:47

大學入學管道比率應趨近平均值 家長：可緩解孩子焦慮

2019-10-28 20:45

台大109學年指考分發名額增加80個 機械系調整較顯著

2019-10-28 19:58

二階甄選嚴重超額 教部：明年校系招生名額應近平均值

2019-10-28 11:47

考生注意！109年學測明天起至11/7開放報名

2019-10-24 16:29

5歲養螳螂、高中發表論文 他用特殊選才錄取昆蟲系

2019-10-23 11:49

防超篩！151大學系組 下學年增採考科

2019-10-23 00:29

立委指中國交流團涉統戰 教育部：研議登錄機制

2019-10-22 17:47

考生注意！招聯會今公布109學年學測參採

2019-10-22 14:38

大學申請繁星參採3科最多 151系組增考科防超篩

2019-10-22 11:37

109學年度個人申請 9成醫學系採計國英數自

2019-10-22 11:17

109學年個人申請、繁星學測參採科目看這裡

2019-10-22 10:28

公私立科大同步減招？教部搖頭

2019-10-21 23:56

高中英聽考試登場 考生反映對話題節奏偏快

2019-10-19 16:42

全國首例 成大資工「寫程式」特殊選才考試辦法出爐了

2019-10-17 18:16

考生注意！ 109學年高中英聽試場分配表公布了

2019-10-14 12:43

高二數學分AB版別選錯課！採計校系提前一年半公布

2019-10-13 23:14

脫口罩講成脫褲跑！醫生別講菜台語 醫學系開課搶救

2019-10-12 22:28

他開STEAM課帶小學生貼近社區事 培養生活感受力

2019-10-11 16:59

頂大增AI系所…科大跟進 金融、醫療等系也開課

2019-10-11 00:39

成大、交大人工智慧碩士班 甄試擠破頭

2019-10-10 13:52

好讀周報／特殊選才起跑…比去年多招200人 成大首創「上機考」

2019-10-10 11:46

高餐大勇奪FHM廚藝競賽5金6銀10銅 國際評鑑加分

2019-10-08 14:16

學歷貶值！重考生5年增2成7 上陽明醫學系仍重考

2019-10-05 23:07

重考會很慘！舊課綱末代生難銜接新課綱 高二要收心

2019-10-05 23:06

大學申請學習歷程 562系看科技領域

2019-10-05 13:56

明年APCS系組倍增 學校憂不利偏鄉生

2019-10-05 13:52

10月19日高中英聽 11萬人報考

2019-10-05 13:47

台大牙醫條款？ 招聯會：明年起繁星增額不扣指考名額

2019-10-03 16:49

訂申請入學名額上限又大開例外 學者批教部沒膽量

2019-10-03 14:33

大學招生 各系個人申請名額 教部首設上限

2019-10-02 23:55

高中選修細分學群又牽連考招 立委：限制生涯探索

2019-10-02 22:46
看更多

熱門文章

明年大學招生名額出爐了 二類熱門科系指考名額大增

2019-10-31 18:02

吳庭愷應屆畢業名列國考第4名 「目標要比門檻更高」

2019-10-31 14:35

高中英聽A級人數3年最低 這13系個人申請要達A級

2019-11-01 00:05

補助大學生遊學一年？李家同：學生程度不好學不到東西

2019-10-31 14:31

為了萬聖節拚了！小學老師扮恐龍 學生家長狂拍照

2019-10-31 12:47

Eduniversal全球頂尖商學院排行 台大政大中山排台灣前三

2019-10-31 14:29

不再有後顧之憂！清大優秀博士生最高月領8萬獎學金

2019-11-01 12:08

頂大2類名系 明年分發名額大增

2019-11-01 00:13

明年大學入學簡章公布 各校系參採科目網址看這裡

2019-11-01 09:59

國小運動會前導短片超有哏！ 葉丙成半夜笑翻

2019-11-01 10:54

嘉義師專綠色校門重現 校友直呼「好懷念」

2019-10-31 12:46

54歲單親媽媽苦讀領高中學歷圓夢 成同學們典範

2019-10-31 14:38

營養午餐不能光營養也要好吃 台南崇明小全國競賽亞軍

2019-10-31 15:20

台師大雙修輔系新制上路 並改採登記制

2019-11-01 10:18

大學二類組熱門校系 考試分發名額微增

2019-10-31 16:45

教部管大學招生管道比率 家長批沒魄力

2019-11-01 00:13

竹市外交小尖兵美國交流 走訪Apple、Google

2019-10-31 12:50

退休教師聘任各縣市標準不一 高雄教育局取消年齡限制

2019-11-01 11:45

萬聖節遇墨西哥亡靈節 弘光科大異國美食活動有看頭

2019-10-31 13:49

「想贏哥哥」開啟棋士之路 桃市大成國中出圍棋狀元

2019-10-31 13:47

來台教學觀摩兼小旅行 瑞典女老師大呼值得

2019-10-31 14:15

改善同分超篩 明年151系增加參採科目

2019-11-01 11:55

興大生車禍亡 聯大為宣導文「又是夜遊惹的禍」道歉

2019-10-31 16:00

國際小學堂／「無國之民」庫德族 另一個中東火藥庫

2019-11-01 00:07

南華大學設置原資中心 原民生：有回家的感覺

2019-10-31 18:57

中寮國中操場破損 立委：已爭取教育部補助整建

2019-10-31 14:13

3年斥資16億推智慧教育 柯文哲：先實現網路人權

2019-10-31 16:13

大學各管道名額公布 教育部漸進平穩調整比率

2019-10-31 19:42

培養博物館人才 南美館與輔大簽合作備忘錄

2019-10-31 18:58

靜宜國際生製做宏國咖啡、印度拉茶義賣，助啟智童

2019-11-01 11:04

傳統遇上流行、客家遇上拉丁 樂團連袂唱翻校園

2019-11-01 11:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top