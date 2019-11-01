改善同分超篩 明年151系增加參採科目

2019-11-01 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／台北即時報導



109學年大學入學簡章今天公布，各大學釋出繁星推薦招生名額略少於去年，個人申請名額略多於去年。而為改善去年同分大幅超篩，明年有132個系組參採科目增一科，19個系組增二科。其中，鬧出爭議的清大電機乙組明年加採英文，交大材料系除了英文、自然，新增國文、英文、自然成績總和。

大學甄選入學委員會統計個人申請及繁星推薦參採英文的校系最多、其次為國文、數學。至於高中英聽測驗，明年繁星有64系要參採，個人申請有57系要參採。另外，大學程式設計先修檢測（APCS），今年增加至38系加入。

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去年五選四新制上路，一系最多參採四科學測成績，引發同分考生太多的超篩現象。大學招生委員會聯合會要求超篩程度高的校系檢討，有些去年只採兩科的校系，今年加採科目來調整。清大電機系乙組去年採數學、自然，今年新增英文。交大材料系去年採英文、自然，今年採這兩科和國文、英文、自然的級分總和。

為防超篩，甄選會明年起也調整制度，牙醫系的繁星推薦管道由第三類學群調整至第八類學群，也就是招生上比照醫學系，除第一階段檢定、比序篩選外，另需辦理第二階段指定項目甄試後擇優錄取。

另，甄選會也訂定同分篩選方式，明年起的個人申請第一階段若出現超篩現象，校系除採用現制，在其參採科目中，按考生的總級分再次篩選外，也可擇訂同級分超額篩選的學測科目及順序，按特定科目的成績再篩一次。

甄選會統計各管道招生名額，109學年度繁星推薦招生有68所大學校院、1787個學系（組）參加，招生名額共1萬6110個，比去年少261個。個人申請入學招生有69所大學院校、2154個學系（組）參加，招生名額達5萬5267個，比去年增加289個。