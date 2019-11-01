明年大學入學簡章公布 各校系參採科目網址看這裡
2019-11-01 09:59
聯合報 記者潘乃欣
／台北即時報導
109學年大學入學簡章今天公布，考生即日可上網查詢各大學校系參採哪些科目（https://www.cac.edu.tw/cacportal/index.php），紙本簡章將於11月12日起發售。
大學甄選委員會表示，109學年度繁星推薦招生有68所大學校院、1787個學系（組）參加，提供招生名額合計為1萬6110個，招生名額數較去年的1萬6371個，減少261個。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
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- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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甄選會指出，個人申請入學招生有69所大學院校、2154個學系（組）參加，提供招生名額合計為5萬5267個，招生名額數較去年的5萬4978個，增加289個。個人申請招生名額包含招收「師資培育」公費生16名、招收「重點科別培育公費醫師制度計畫」醫學系公費生69名，以及今年新增招收「連江縣社會工作人力培育獎勵計畫」公費生3名。另外，今年也持續於個人申請招收參與「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」計畫滿二年以上之學生77名。
大學招聯會統計，109學年大學個人申請入學減少10名額以上的校系達58個，例如台大機械系減少19名，交大電機乙組減少33名，實踐大學服飾設計高雄校區減少20名等。
招聯會表示，各大學申請入學較去年増加10名以上的系組為48個，例如台大農化增加10名，成大機械增加18名，中國醫大藥學系增加21名等，招聯會提醒申請入學的考生多加留意。
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