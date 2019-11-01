親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

高中英聽A級人數3年最低 這13系個人申請要達A級

2019-11-01 00:05聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

大考中心昨天公告109學年第一次高中英聽測驗成績，本次測驗共11萬33人報考，缺考率2.08%。A級占19.16%、B級占38.6%、C級占38.06%、F級占4.18%，其中B級人數占比是五年新高，F級人數是五年新低。最頂尖的A級人數占比也是近三年新低。

109學年個人申請有47校系採計英聽，包括中山醫學大學醫學系等。109學年繁星入學則有64校系要採英聽，指考分發有51系。

根據大學招聯會公告的資料，109學年大學個人申請要求英聽成績達A級的校系共13個，包括中山醫學大學醫學系、陽明大學牙醫學系、陽明大學藥學系、台灣師範大學英語系、政治大學阿拉伯語文學系、清華大學外國語文學系、清華大學英語教學系、輔仁大學英國語文學系、台北市立大學英語教學系、中興大學外國語文學系、中興大學國際農企業學士學位學程、台中教育大學英語學系、高雄大學西洋語文學系。

英聽測驗有效期限是三年，如不理想，可報名第二次，擇最優的成績報考校系。大考中心公告，109學年第二次英聽舉辦時間是今年12月14日，報名日期為11月1日到11月7日，逾時不受理。如果是高三學生，一律由就讀學校統一報名。如是自學生等其他身分考生，可透過政府立案、擁有此測驗報名代碼的補習班報名，或是申請網路個別報名。

高中英聽考試。本報系資料照片
高中英聽考試。本報系資料照片
分享

英聽中興大學清華大學
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

台大109學年指考分發名額增加80個 機械系調整較顯著

2019-10-28 19:58

高中英聽成績出爐 F級人數占比創五年新低

2019-10-31 10:36

高中英聽成績9時起公告 查詢網址在這裡

2019-10-31 03:13

選系不踩雷 升學輔導網給解方

2019-10-29 23:36

家長樂見增加指考名額 也有人批教部管太細

2019-10-28 23:52

指考分發名額 明年有望增加

2019-10-28 23:47

大學入學管道比率應趨近平均值 家長：可緩解孩子焦慮

2019-10-28 20:45

二階甄選嚴重超額 教部：明年校系招生名額應近平均值

2019-10-28 11:47

考生注意！109年學測明天起至11/7開放報名

2019-10-24 16:29

5歲養螳螂、高中發表論文 他用特殊選才錄取昆蟲系

2019-10-23 11:49

防超篩！151大學系組 下學年增採考科

2019-10-23 00:29

立委指中國交流團涉統戰 教育部：研議登錄機制

2019-10-22 17:47

考生注意！招聯會今公布109學年學測參採

2019-10-22 14:38

大學申請繁星參採3科最多 151系組增考科防超篩

2019-10-22 11:37

109學年度個人申請 9成醫學系採計國英數自

2019-10-22 11:17

109學年個人申請、繁星學測參採科目看這裡

2019-10-22 10:28

公私立科大同步減招？教部搖頭

2019-10-21 23:56

高中英聽考試登場 考生反映對話題節奏偏快

2019-10-19 16:42

全國首例 成大資工「寫程式」特殊選才考試辦法出爐了

2019-10-17 18:16

恐不利偏鄉弱勢生？配合新課綱 高中英聽也考素養題

2019-10-16 21:49

考生注意！ 109學年高中英聽試場分配表公布了

2019-10-14 12:43

高二數學分AB版別選錯課！採計校系提前一年半公布

2019-10-13 23:14

脫口罩講成脫褲跑！醫生別講菜台語 醫學系開課搶救

2019-10-12 22:28

他開STEAM課帶小學生貼近社區事 培養生活感受力

2019-10-11 16:59

頂大增AI系所…科大跟進 金融、醫療等系也開課

2019-10-11 00:39

成大、交大人工智慧碩士班 甄試擠破頭

2019-10-10 13:52

好讀周報／特殊選才起跑…比去年多招200人 成大首創「上機考」

2019-10-10 11:46

高餐大勇奪FHM廚藝競賽5金6銀10銅 國際評鑑加分

2019-10-08 14:16

學歷貶值！重考生5年增2成7 上陽明醫學系仍重考

2019-10-05 23:07

重考會很慘！舊課綱末代生難銜接新課綱 高二要收心

2019-10-05 23:06

大學申請學習歷程 562系看科技領域

2019-10-05 13:56

明年APCS系組倍增 學校憂不利偏鄉生

2019-10-05 13:52

10月19日高中英聽 11萬人報考

2019-10-05 13:47

台大牙醫條款？ 招聯會：明年起繁星增額不扣指考名額

2019-10-03 16:49

訂申請入學名額上限又大開例外 學者批教部沒膽量

2019-10-03 14:33

大學招生 各系個人申請名額 教部首設上限

2019-10-02 23:55

高中選修細分學群又牽連考招 立委：限制生涯探索

2019-10-02 22:46

交大電機指考名額剩4% 教部擬限制科系申請入學占比

2019-10-02 22:06

109學測報名將開跑 教長：各校系採計科目10月底前公告

2019-10-02 17:16
看更多

熱門文章

高中英聽成績出爐 F級人數占比創五年新低

2019-10-31 10:36

高中英聽成績9時起公告 查詢網址在這裡

2019-10-31 03:13

明年大學招生名額出爐了 二類熱門科系指考名額大增

2019-10-31 18:02

吳庭愷應屆畢業名列國考第4名 「目標要比門檻更高」

2019-10-31 14:35

為了萬聖節拚了！小學老師扮恐龍 學生家長狂拍照

2019-10-31 12:47

補助大學生遊學一年？李家同：學生程度不好學不到東西

2019-10-31 14:31

北市府國中小智慧教室 班班配置85吋觸控螢幕

2019-10-31 12:03

Eduniversal全球頂尖商學院排行 台大政大中山排台灣前三

2019-10-31 14:29

嘉義師專綠色校門重現 校友直呼「好懷念」

2019-10-31 12:46

54歲單親媽媽苦讀領高中學歷圓夢 成同學們典範

2019-10-31 14:38

營養午餐不能光營養也要好吃 台南崇明小全國競賽亞軍

2019-10-31 15:20

大學二類組熱門校系 考試分發名額微增

2019-10-31 16:45

竹市外交小尖兵美國交流 走訪Apple、Google

2019-10-31 12:50

來台教學觀摩兼小旅行 瑞典女老師大呼值得

2019-10-31 14:15

萬聖節遇墨西哥亡靈節 弘光科大異國美食活動有看頭

2019-10-31 13:49

高中英聽A級人數3年最低 這13系個人申請要達A級

2019-11-01 00:05

「想贏哥哥」開啟棋士之路 桃市大成國中出圍棋狀元

2019-10-31 13:47

興大生車禍亡 聯大為宣導文「又是夜遊惹的禍」道歉

2019-10-31 16:00

南華大學設置原資中心 原民生：有回家的感覺

2019-10-31 18:57

3年斥資16億推智慧教育 柯文哲：先實現網路人權

2019-10-31 16:13

大學各管道名額公布 教育部漸進平穩調整比率

2019-10-31 19:42

中寮國中操場破損 立委：已爭取教育部補助整建

2019-10-31 14:13

培養博物館人才 南美館與輔大簽合作備忘錄

2019-10-31 18:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top