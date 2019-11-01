高中英聽A級人數3年最低 這13系個人申請要達A級

2019-11-01 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／台北即時報導



大考中心昨天公告109學年第一次高中英聽測驗成績，本次測驗共11萬33人報考，缺考率2.08%。A級占19.16%、B級占38.6%、C級占38.06%、F級占4.18%，其中B級人數占比是五年新高，F級人數是五年新低。最頂尖的A級人數占比也是近三年新低。

109學年個人申請有47校系採計英聽，包括中山醫學大學醫學系等。109學年繁星入學則有64校系要採英聽，指考分發有51系。

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根據大學招聯會公告的資料，109學年大學個人申請要求英聽成績達A級的校系共13個，包括中山醫學大學醫學系、陽明大學牙醫學系、陽明大學藥學系、台灣師範大學英語系、政治大學阿拉伯語文學系、清華大學外國語文學系、清華大學英語教學系、輔仁大學英國語文學系、台北市立大學英語教學系、中興大學外國語文學系、中興大學國際農企業學士學位學程、台中教育大學英語學系、高雄大學西洋語文學系。