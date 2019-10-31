高中英聽成績出爐 F級人數占比創五年新低

2019-10-31 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／台北即時報導



109學年第一次高中英聽測驗今天公布成績，大考中心表示本次測驗共11萬33人報考，缺考率2.08%，A級占19.16%、B級占38.6%、C級占38.06%、F級占4.18%，其中B級人數占比是五年新高，F級人數占比是五年新低。109學年個人申請有47校系採計英聽，包括中山醫學大學醫學系等。

大考中心104學年起舉辦英聽測驗，大考中心主任張茂桂比較近五年考試成績，表示本次測驗A級和C級百分比界於五個學年之間，B級百分比創五年新高，F級則創五年新低。各等級的男、女占比差不多，A與F級的男生稍多，B與C級女生略多。

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按題型來分，大考中心表示，英聽測驗包括看圖辨義、對答、簡短對話與短文聽解四種題型，每一題型配分相同。其中看圖辨義的得分率是七成三，是考生表現最好的題型。其他三題型的得分率都略高於六成。

大考中心說，A級考生在四項題型得分率都在九成以上，簡短對話達九成四最高。B級考生四項得分率都在七成以上，看圖辨義近八成。C級考生看圖辨義的得分率為六成，其他三項得分率約四成。F級看圖辨義得分率落在三成五左右，其他三題項約兩成左右。

張茂桂說，英聽測驗舉辦以來，對英語學習現場都有助益，每年都吸引98%以上的在學生報考。大考中心副主任黃璀娟說，109學年起，大考中心全面使用MP3播放器，由全校式的廣播，改成在個別教室採分散式播音，優點是機動性較強。如要重播，在教室內就能直接重播。

黃璀娟表示，本次考試總共出現755件違規情況，最多的是未攜帶應試有效證件正本，達718件。合格證件包括身分證、有照片的健保卡、駕照、護照等國家核發的證件。

黃璀娟說，第二多的是應試時有物品發出聲響，今年出現12件，比過去件數高。行動電話、手錶等會發出聲響的行動用品，應完全關機才合規；如違規，這一項是扣總分，影響程度比指考更高，請考生留意。

大學招聯會已公告109年學測個人申請要採計英聽成績的校系，共47系要看英聽成績，比去年少八系。其中13系要求達A級、29系要達B級、五系要達C級。中山醫學大學醫學系明年個人申請要加採英聽，門檻是A級，是全台唯一要採計英聽的醫學系。

大考中心今天上午9時起開放上網查詢成績（ https://ap.ceec.edu.tw/ExamInfo/SysOpen.aspx?examid=109TELC ）。此外，考生也可撥打電話（02）2364-3677查詢成績。如報名時填寫行動電話，也能透過簡訊查詢成績。大考中心今天也寄發成績單給報考學校或考生。