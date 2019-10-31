高中英聽成績9時起公告 查詢網址在這裡

2019-10-31 03:13 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／即時報導



109學年第一次高中英聽測驗今天公告成績，大考中心今天上午9時起開放上網查詢成績，網址如下：https://ap.ceec.edu.tw/ExamInfo/SysOpen.aspx?examid=109TELC。此外，考生也可撥打電話（02）2364-3677查詢成績。如報名時填寫行動電話，也能透過簡訊查詢成績。大考中心今天也寄發成績單。

大考中心表示，考生如對成績有疑義，今、明兩天請上網申請複查，複查結果11月5日出爐。複查採網路申請，方式登入大考中心高中英聽試務專區的成績複查系統。密碼列在成績單上，或也可在成績複查系統上查詢密碼。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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109學年大學申請入學有47校系採計英聽成績，包括中山醫學大學醫學系等，其中13系要達A級、29系要達B級、5系要達C級。大考中心每學年舉辦兩次高中英聽測驗，測驗有效期限為三年。考生如報考多次，得擇成績最優者申請校系。