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高中英聽成績9時起公告 查詢網址在這裡

2019-10-31 03:13聯合報 記者潘乃欣／即時報導

109學年第一次高中英聽測驗今天公告成績，大考中心今天上午9時起開放上網查詢成績，網址如下：https://ap.ceec.edu.tw/ExamInfo/SysOpen.aspx?examid=109TELC。此外，考生也可撥打電話（02）2364-3677查詢成績。如報名時填寫行動電話，也能透過簡訊查詢成績。大考中心今天也寄發成績單。

大考中心表示，考生如對成績有疑義，今、明兩天請上網申請複查，複查結果11月5日出爐。複查採網路申請，方式登入大考中心高中英聽試務專區的成績複查系統。密碼列在成績單上，或也可在成績複查系統上查詢密碼。

109學年大學申請入學有47校系採計英聽成績，包括中山醫學大學醫學系等，其中13系要達A級、29系要達B級、5系要達C級。大考中心每學年舉辦兩次高中英聽測驗，測驗有效期限為三年。考生如報考多次，得擇成績最優者申請校系。

大考中心公告，109學年第二次英聽舉辦時間是今年12月14日，報名日期為11月1日到11月7日，逾時不受理。如果是高三學生，一律由就讀學校統一報名。如是自學生等其他身分考生，可透過政府立案、擁有此測驗報名代碼的補習班報名，或是申請網路個別報名。

高中英聽測驗考生。本報系資料照片
高中英聽測驗考生。本報系資料照片
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