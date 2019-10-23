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防超篩！151大學系組 下學年增採考科

2019-10-23 00:29聯合報 記者馮靖惠／台北報導

為避免今年的「超篩」窘境，一○九學年大學個人申請有一五一個系組，將增加參採的考科...
為避免今年的「超篩」窘境，一○九學年大學個人申請有一五一個系組，將增加參採的考科數。 圖／聯合報系資料照片
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高三生注意，一○九學年大學個人申請與繁星推薦參採學測考科組合昨天公布。為避免再發生像今年一樣的一階「超篩」窘境，一○九學年共有一五一個系組將增加參採的考科數，其中有一三二系組調增一科，另有十九個系組一口氣多看兩科成績。

例如清華大學電機系乙組，一○八學年僅採計學測兩科，預計甄試一二○人，最後卻有五○六人通過篩選，一○九學年度將增加改為採計三科。

以往大學各招生管道篩選學生時，可參採五科，大學招聯會為減輕考生壓力，今年起將參採上限調降為四科，也就是所謂「五選四」。但這項變革使今年個人申請第一階段通過人次大增。根據招聯會統計，一○八學年共「超篩」了六一一六人次。

招聯會說，教育部日前行文提醒，一○八學年出現嚴重超篩的校系應適度增加學測參採、篩選功能，一○九學年因而有一五一個系組決定增加採計的考科數。

整體來看，一○九學年個人申請管道有二一五四個系組參與招生，以參採學測三科的最多，約占四成，其次是參採四科，約占三成二。不過，仍有四○二系組、約一成九只參採兩科，還有二○一系組、約百分之九只看一科。

招聯會對此表示，校系選才屬大學自主，招聯會除了提醒相關招生單位，教育部也已發文提醒，即使一○八學年無嚴重超篩情況，但調降參採考科到兩科以下校系，應審慎評估，屆時若發生嚴重超篩或招生爭議，將作為審核個人申請招生名額的參考依據。

在參採組合方面，以「國英數自」的系組最多，其次是「國英數」、「國英社」；若以單一科目來看，有參採國文的比率最高。至於受注目的醫學系，一○九學年十一校醫學系中有十校採計「國英數自」，僅馬偕醫學院醫學系採計「英數社自」，下學年將改為不看國文科成績，但納入社會科。

繁星推薦方面，招聯會說，共有一七八七個系組參與招生，參採學測三科的比率最高，其次是四科；參採最多的組合是「國英數自」，一○九學年其次是「國英數」、「國英社」；單一科目方面，繁星參採比率最高的科目是英文、其次依序是國文、數學、自然、社會。

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