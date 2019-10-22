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慎防計中計？陳同佳案 在收與不收之間

高中應屆生看過來！敏實集團首屆AI冬令營 全程免費

2019-10-22 12:15聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

高中生看過來！大華科大在敏實集團挹注支持下，課程轉型，校園內已備有純電動、電耗低、續航里程高的電動汽車、供學生實做練習；擁有專業設計、生產、銷售汽車零件的上市公司敏實集團，為讓國內的高中職學生能提前接觸高階實做產線，將於2月初舉辦第一屆冬令營「敏實集團未來人工智能研習營」，並提供入選的高中生活動全程免費的機會。

大華科技大學表示，敏實集團除了為明年新增的「智慧車輛與能源系」與「智慧製造工程系」招生，希望找到對智慧車輛有興趣的高中生在入學前能先到大陸各知名廠商了解產業動態與趨勢；4天3夜研習營中，將安排到浙江杭州、嘉興參訪未來智慧產業園區，試駕電動車，訪問富士康、浙江華為及紫光集團等產業。

校方表示，研習營中所有開銷包括機票、食宿都由敏實集團全程負擔，提供50名高中應屆生全程免費參加的機會，報名學生經審核錄取後，需自備有效護照及台胞證。個人資料僅供辦理保險以及聯絡之用。報名期限至11月30日止，預計12月2日至12月13日線上面試，12月20日公佈面試結果。報名網址：https://forms.gle/26fNvBSJQuUeSEJF8。

大華科大教職員日前至海外企業參訪。圖／大華科大提供
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大華科大教職員日前至海外企業參訪。圖／大華科大提供
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